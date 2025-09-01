Все эти факторы формируют картину рынка, создавая риски стабильности, среди которых и дефицит продуктов в Винницкой области.

Дефицит продуктов в Винницкой области в этом году стал одной из самых актуальных тем из-за сложного аграрного сезона, сообщает Politeka.

Весенние заморозки повредили большие площади посевов, заставляя фермеров пересевать культуры. Дополнительные трудности возникли после сильных ливней и града, значительно усложнивших работу аграриев.

По словам главы Союза украинского крестьянства Ивана Томича, урожай пшеницы в нынешнем году будет самым низким за последнее десятилетие. Если в прошлом году погодные условия еще позволяли сохранить показатели, то потери стали масштабными. Именно это подтолкнуло стоимость зерна вверх: с начала июля цена выросла с менее чем 8 тысяч до почти 9 тысяч гривен за тонну. При этом прогнозируется сокращение экспортного потенциала примерно до 15 миллионов тонн.

Внутренний рынок останется обеспеченной мукой и хлебобулочными изделиями, однако среднегодовое подорожание может составить 25%. Первоначальные ожидания кукурузы были оптимистичными, ведь ее высевали позже, но непогода внесла свои коррективы. Экспортные объемы сократятся до 24 миллионов тонн, а нынешняя цена составляет около 9600 гривен за тонну. Подобная динамика характерна также для ячменя и других культур.

В то же время активизировался экспорт масла, а сырье для его изготовления подорожало. Внутри страны значительных изменений не ожидается, возможны только колебания в сезон консерваций. Фермеры пытаются быстро продать сою и рапс, опасаясь введения пошлин. Июльский экспорт сои вырос на треть, что также влияет на рынок.

Овощи пока остаются относительно стабильными по цене, однако осенью возможно удорожание из-за проблем с рабочей силой и повреждения посевов. Все эти факторы формируют картину рынка, создавая риски стабильности, среди которых и дефицит продуктов в Винницкой области.

