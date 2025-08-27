Оренда квартири у Вінниці сьогодні пропонує сучасні варіанти для сімей або одиночних мешканців.

Помітно здорожчала оренда квартир у Вінниці, за даними аналітиків великого профільного порталу, тут ціни підвищили на 13%.повідомляє Politeka.

Сьогодні місто пропонує широкий вибір сучасного житла для довгострокової оренди.

Зокрема, на вул. Князів Коріатовичів, у ЖК «Резиденція», доступна двокімнатна квартира площею 78 м² на третьому поверсі 12-поверхового будинку. Житло оснащене індивідуальним газовим опаленням із теплими підлогами та двоконтурним котлом, спальня та кухня мають власні лоджії з панорамними вікнами.

Домівка повністю мебльована та обладнана сучасною технікою: пральною та посудомийною машинами, двокамерним холодильником, телевізором, праскою та пилососом. Кабельний інтернет і парковка у дворі під шлагбаумом додають комфорту. Усе перевірено по відеодзвінку, ключі на руках, пропозиція від посередника, оренда становить 25 000 грн або 601 $ на місяць.

Ще один варіант — простора 2-кімнатна квартира по вул. Замостянська площею 43 м². Кухня об’єднана зі студією, є окрема спальня, житло світле і тепле, з новим євроремонтом та автономним опаленням. Тут оснащено всією необхідною технікою, включно з посудомийною машиною, пральною, холодильником, мікрохвильовкою та духовкою. Передбачена велика гардеробна, заселення можливе відразу, без домашніх тварин. Будинок обладнаний системою відеонагляду, пропозиція від агентства нерухомості.

Для тих, хто шукає однокімнатне житло, воно доступне в ЖК «Набережний квартал» із новими меблями, двоспальним ліжком, теплими підлогами, кондиціонером та інтернетом. Воно укомплектоване всією побутовою технікою. Заселення заплановане з 1 вересня, без домашніх тварин. Поруч інфраструктура: школа, супермаркет, парк, дитячий майданчик, відділення банку, аптека та зупинки транспорту.

Отже, оренда квартири у Вінниці сьогодні пропонує сучасні варіанти для сімей або одиночних мешканців, із комфортним плануванням, готовим ремонтом та повною комплектацією, забезпечуючи зручне та безпечне проживання у місті.

