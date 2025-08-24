У Вінницькій області протягом тижня з 25 по 31 серпня 2025 року знову будуть діяти локальні графіки відключення світла.

Енергетики попередили про нові графіки відключення світла для Вінниці та області на період із 25 по 31 серпня 2025 року, повідомляє Politeka.

Більшість планових знеструмлень в регіоні триватимуть приблизно з 9:00 до 17:00, але можливі зміни.

У місті Вінниця графіки відключення світла будуть застосовуватися щоденно з 25 по 29 серпня, але вони зачеплять лише деякі вулиці – повний список адрес можна знайти на сайті обленерго.

У межах Замостянського району електромереж, як пише Politeka, протягом наступного тижня плануються часткові знеструмлення в таких населених пунктах:

25 серпня – Хижинці, Цвіжин, Іванівка, Михайлівка, Лука-Мелешківська, Щітки, Писарівка, Гуменне;

26 – Вороновиця, Комарів, Якушинці, Стрижавка, Сосонка, Славне, Десна;

27 – Медвідка;

28 – Вороновиця, Комарів, Некрасове, Якушинці, Майдан, Стрижавка.

У Тиврівському районі електромереж у Вінницькій області графіки відключення світла будуть діяти:

26 і 27 числа – Тиврів;

28 – Онитківці, Івонівці, Жахнівка, Польова Слобідка, Мала Вулига, Рахни-Польові, Тиврів, Підлісівка, Рогізна, Велика Вулига;

29 – ті самі, що й 28, + Маянів, Борсків, Ворошилівка.

Детальну інформацію щодо інших планових знеструмлень у регіоні, включно з адресами та точними термінами, можна знайти на офіційному сайті обленерго.

