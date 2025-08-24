Енергетики попередили про нові графіки відключення світла для Вінниці та області на період із 25 по 31 серпня 2025 року, повідомляє Politeka.
Більшість планових знеструмлень в регіоні триватимуть приблизно з 9:00 до 17:00, але можливі зміни.
У місті Вінниця графіки відключення світла будуть застосовуватися щоденно з 25 по 29 серпня, але вони зачеплять лише деякі вулиці – повний список адрес можна знайти на сайті обленерго.
У межах Замостянського району електромереж, як пише Politeka, протягом наступного тижня плануються часткові знеструмлення в таких населених пунктах:
- 25 серпня – Хижинці, Цвіжин, Іванівка, Михайлівка, Лука-Мелешківська, Щітки, Писарівка, Гуменне;
- 26 – Вороновиця, Комарів, Якушинці, Стрижавка, Сосонка, Славне, Десна;
- 27 – Медвідка;
- 28 – Вороновиця, Комарів, Некрасове, Якушинці, Майдан, Стрижавка.
У Тиврівському районі електромереж у Вінницькій області графіки відключення світла будуть діяти:
- 26 і 27 числа – Тиврів;
- 28 – Онитківці, Івонівці, Жахнівка, Польова Слобідка, Мала Вулига, Рахни-Польові, Тиврів, Підлісівка, Рогізна, Велика Вулига;
- 29 – ті самі, що й 28, + Маянів, Борсків, Ворошилівка.
Детальну інформацію щодо інших планових знеструмлень у регіоні, включно з адресами та точними термінами, можна знайти на офіційному сайті обленерго.
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала про нову систему оплати проїзду.
Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на комунальні послуги: за що доводиться платити більше.
Крім того, Politeka розповідала про подорожчання проїзду: кому готуватися до удару по гаманцю.