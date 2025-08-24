Енергетики попередили про нові графіки відключення світла для Вінниці та області на період із 25 по 31 серпня 2025 року, повідомляє Politeka.

Більшість планових знеструмлень в регіоні триватимуть приблизно з 9:00 до 17:00, але можливі зміни.

У місті Вінниця графіки відключення світла будуть застосовуватися щоденно з 25 по 29 серпня, але вони зачеплять лише деякі вулиці – повний список адрес можна знайти на сайті обленерго.

У межах Замостянського району електромереж, як пише Politeka, протягом наступного тижня плануються часткові знеструмлення в таких населених пунктах:

  • 25 серпня – Хижинці, Цвіжин, Іванівка, Михайлівка, Лука-Мелешківська, Щітки, Писарівка, Гуменне;
  • 26 – Вороновиця, Комарів, Якушинці, Стрижавка, Сосонка, Славне, Десна;
  • 27 – Медвідка;
  • 28 – Вороновиця, Комарів, Некрасове, Якушинці, Майдан, Стрижавка.

У Тиврівському районі електромереж у Вінницькій області графіки відключення світла будуть діяти:

  • 26 і 27 числа – Тиврів;
  • 28 – Онитківці, Івонівці, Жахнівка, Польова Слобідка, Мала Вулига, Рахни-Польові, Тиврів, Підлісівка, Рогізна, Велика Вулига;
  • 29 – ті самі, що й 28, + Маянів, Борсків, Ворошилівка.

Детальну інформацію щодо інших планових знеструмлень у регіоні, включно з адресами та точними термінами, можна знайти на офіційному сайті обленерго.

