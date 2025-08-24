В Винницкой области в течение недели с 25 по 31 августа 2025 года снова будут действовать локальные графики отключения света.

Энергетики предупредили о новых графиках отключения света для Винницы и области на период с 25 по 31 августа 2025 года, сообщает Politeka.

Большинство плановых обесточений в регионе продлятся примерно с 9:00 до 17:00, но возможны изменения.

В городе Винница графики отключения света будут применяться ежедневно с 25 по 29 августа, но они коснутся лишь некоторых улиц – полный список адресов можно найти на сайте облэнерго.

В пределах Замостянского района электросетей, как пишет Politeka, в течение следующей недели планируются частичные обесточивания в следующих населенных пунктах:

25 августа – Хижинцы, Цвижин, Ивановка, Михайловка, Лука-Мелешковская, Щетки, Писаревка, Гуменное;

26 – Вороновица, Комаров, Якушинцы, Стрижавка, Сосонка, Славное, Десна;

27 – Медведка;

28 – Вороновица, Комаров, Некрасово, Якушинцы, Майдан, Стрижавка.

В Тивровском районе электросетей в Винницкой области графики отключения света будут действовать:

26 и 27 числа – Тывров;

28 – Онитковцы, Ивоновцы, Жахновка, Полевая Слободка, Малая Вулига, Рахны-Полевые, Тывров, Подлесовка, Рогизна, Великая Вулига;

29 – те же, что и 28, + Маянов, Борсков, Ворошиловка.

Подробную информацию о других плановых обесточениях в регионе, включая адреса и точные сроки, можно найти на официальном сайте облэнерго.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о новой системе оплаты проезда.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на коммунальные услуги: за что приходится платить больше.

Кроме того, Politeka рассказывала о подорожании проезда: кому готовиться к удару по кошельку.