Энергетики предупредили о новых графиках отключения света для Винницы и области на период с 25 по 31 августа 2025 года, сообщает Politeka.
Большинство плановых обесточений в регионе продлятся примерно с 9:00 до 17:00, но возможны изменения.
В городе Винница графики отключения света будут применяться ежедневно с 25 по 29 августа, но они коснутся лишь некоторых улиц – полный список адресов можно найти на сайте облэнерго.
В пределах Замостянского района электросетей, как пишет Politeka, в течение следующей недели планируются частичные обесточивания в следующих населенных пунктах:
- 25 августа – Хижинцы, Цвижин, Ивановка, Михайловка, Лука-Мелешковская, Щетки, Писаревка, Гуменное;
- 26 – Вороновица, Комаров, Якушинцы, Стрижавка, Сосонка, Славное, Десна;
- 27 – Медведка;
- 28 – Вороновица, Комаров, Некрасово, Якушинцы, Майдан, Стрижавка.
В Тивровском районе электросетей в Винницкой области графики отключения света будут действовать:
- 26 и 27 числа – Тывров;
- 28 – Онитковцы, Ивоновцы, Жахновка, Полевая Слободка, Малая Вулига, Рахны-Полевые, Тывров, Подлесовка, Рогизна, Великая Вулига;
- 29 – те же, что и 28, + Маянов, Борсков, Ворошиловка.
Подробную информацию о других плановых обесточениях в регионе, включая адреса и точные сроки, можно найти на официальном сайте облэнерго.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала о новой системе оплаты проезда.
Также Politeka писала о новом повышении тарифов на коммунальные услуги: за что приходится платить больше.
Кроме того, Politeka рассказывала о подорожании проезда: кому готовиться к удару по кошельку.