Местные жители должны быть готовы внедрить новую систему оплаты проезда в Николаеве, поэтому рассказываем все детали.

В Николаеве заработала новая система оплаты проезда , которая значительно упростила передвижение по общественному транспорту, сообщает Politeka.

Теперь пассажиры могут покупать билеты быстро и без наличных расчетов. Николаевцы совершили множество операций именно с помощью QR-кода, работающего с любой банковской картой.

Новая система оплаты проезда в Николаеве основана на простом и понятном алгоритме. Пассажир заходит в троллейбус или трамвай, сканирует QR-код, использует Apple Pay или Google Pay и сразу получает электронный билет.

При этом пассажир имеет полтора часа, чтобы осуществить пересадку на другой маршрут без дополнительных затрат. Стоимость такого билета составляет 8 гривен, что выгоднее стандартного бумажного за 10 гривен.

Новая система оплаты проезда в Николаеве предусматривает еще несколько возможностей. Жители могут приобрести проездные на разные сроки. Доступны варианты в день, в неделю, на пятнадцать дней или месяц. Также предусмотрены студенческие проездные, а для гостей города разработаны удобные туристические пакеты на одни или двое суток.

Важный плюс заключается в том, что теперь можно рассчитываться карточками с национальным кэшбеком. Чтобы произвести расчет, достаточно добавить свою карту к цифровому кошельку, просканировать QR-код и подтвердить транзакцию.

Кроме того, нововведение помогает городу контролировать финансовые потоки в сфере транспорта. Прозрачность операций позволяет более точно планировать загрузку маршрутов, оценивать популярность направлений и принимать решения по развитию инфраструктуры.

