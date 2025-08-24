В Одесской области в течение следующей недели – с 25 по 31 августа 2025 года – будут применяться локальные графики отключения света.

Специалисты "ДТЭК Одесские Электросети" предупредили о новых графиках отключения света в области на период с 25 по 31 августа 2025 года, пишет Politeka.

В понедельник, 25 августа, плановые обесточивания состоятся с 9:00 до 13:00 в городе Болград для домов по улицам 25-го августа, Инзовская, Победы, Сергиенко, проспекта Соборный.

Также в понедельник графики отключения света будут действовать в пределах Черноморской городской территориальной общины. С 8.00 до 17.00 без электроэнергии временно останутся жители Черноморска по ул. Защитников Украины и Парковая.

Кроме того, в этот день будуть продолжаться профилактические работы в электросетях на территории Фонтанской сельской общины, сообщает Politeka. Частичные ограничения электроснабжения будут действовать с 8:00 до 18:00 или 19:00 и коснутся сел Фонтанка, Крыжановка, а также поселка Лески.

Во вторник, 26 августа 2025 года, графики отключения света будут применяться в пределах Шабаловской сельской территориальной общины в Белгород-Днестровском районе Одесской области. С 8:00 до 20:00 без электроснабжения останутся жители таких населенных пунктов:

Беленькое (12 км. автодорога Белг.-Дн.-Прим.-Базарье);

Шабо (ул. Лесная).

О других плановых обесточениях в Одесской области на эту неделю ДТЭК сообщит позже, следите за обновленной информацией на официальных страницах.

