График отключения света на неделю с 25 по 31 августа в Днепропетровской области создан заранее.

Применят график отключения света на неделю с 25 по 31 августа в Днепропетровской области из-за технических и плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.

Об этом сообщает ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК".

Обесточение будет продолжаться в течение недели. График отключения света на неделю с 25 по 31 августа в Днепропетровской области был введен из-за масштабных ремонтных работ в регионе.

В понедельник, 25.08 электроснабжение будет отсутствовать в Кривом Роге на улицах: Будивельна: 1, 1А, 2, 2Б, 3, 3А, 4-6, 8, 10; Веселкова: 3, 4, 6, 7, 9-11, 13, 15, 41; Энергетычна: 1-6, 8, 11, 12, 23; Новорична: 1, 2, 6-8, 10, 14, 16, 18, 22; Переможця: 1-9, 11, 59; Ялынкова: 2, 5, 6, 8-11, 13, 14, 16; СТ "Дружба": 345. Также обесточат село Широка Дача ул. Вишнева: 16, 20, 22, 24-26, 29-37, 39, 39А, 41, 43, 44-50 (парные), 51, 52, 54-56, 58-63, 66, 69, 71, 75.

Во вторник, 26.08 будут действовать обесточения с 7:30 до 18:00 в селе Широка Дача по адресам - Вишнева: 16, 20, 22, 24-26, 29-37, 39, 39А, 41, 43, 45-5 54-56, 58-63, 66, 69, 71, 75. Также ограничения введут в селе Надеживка по улицам: Садова: 23, 24; Шкильна: 1–5, 8–10, 14; пров. Садовый: 12-18 (парные), 19-21, 23-37 (нечетные), 37А, 39-53 (нечетные).

В среду 27 числа планируют выбросить электричество с 8 до 18 часов в следующих населенных пунктах:

Широке ул. Верхняя Набережная: 30; Зарична: 2, 4; Молдавская: 1-3, 5, 9, 15, 45; Степова: 2А, 14, 25, 25А, 27/1, 29, 31-35, 37-43, 44, 45, 47, 49, 51-53, 55-65, 66, 67-73, 74, 87; Широкивська: 1А, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6А, 7А, 8, 9А, 10-21, 23, 24А, 25, 27-29, 54; пров. Степовый: 1, 3, 3А, 4-6, 6А, 7А, 8, 9, 9А, 11, 14-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 22-30, 33, 37, 68, 70, 7 Барвинкова: 28, 29, 44, 45, 47, 48; Бересткова: 1, 1Б, 2, 4, 6, 7, 11, 67, 73; Надии: 57, 59; Тиныста: 22, 25.

Радионивка ул. Театральная: 4, 9, 10, 13.

На четверг, 28 числа, запланированы работы с 08:00 до 18:00 по адресам: село Червони Поды улица Центральная: 1А и поселок Златополь ул. Козацкая: 1, 3, 18, 20, 22, 23, 25, 25А, 26-31 (нечетные), 32, 34, 76.

График отключения света на неделю с 25 по 31 августа в Днепропетровской области создан заранее, поэтому жителям рекомендуется подготовиться: зарядить гаджеты, проверить фонари и учесть временные ограничения по повседневным делам.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда в Кропивницком: украинцам готовят удобные изменения.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: украинцы могут получить горячие обеды, как это сделать.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь одиноким пенсионерам в Днепропетровской области: украинцам подробно объяснили, как оформить выплату.