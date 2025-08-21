Для получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре нужно выполнить несколько шагов.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре выдаются в социальном ресторане в виде горячих обедов, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

В городе ежедневно работает социальный ресторан «Перемога», предоставляющий бесплатные горячие обеды людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Основными посетителями заведения являются пенсионеры и внутренне перемещенные лица, пострадавшие в результате войны, оставшиеся без средств к существованию или находящиеся в социальной изоляции.

Цель инициативы обеспечить ежедневное горячее питание до 500 человек. Особым вниманием охвачены пожилые люди, которые больше всего испытывают последствия социальных и экономических вызовов войны. Многие потеряли работу, живут на минимальные пенсии, имеют хронические заболевания или нуждаются в психологической поддержке. В таких условиях даже одна порция теплой пищи становится важной поддержкой, дающей чувство заботы и помощи.

Пользоваться услугами социального ресторана могут также переселенцы, вынужденно покинувшие свои дома и проживающие в городе.

Для получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре внутренне перемещенные лица и пенсионеры должны пройти простую регистрацию через чат-бот в мобильном приложении Telegram. Для этого нужно загрузить приложение, найти соответствующий чат-бот, следовать инструкциям и подтвердить регистрацию. Затем можно ежедневно посещать его и получать вкусные и полноценные обеды, приготовленные из свежих продуктов.

Ресторан работает без выходных - с понедельника по воскресенье, с 11:00 до 16:00. Он расположен в центральной части города Днепра по адресу: улица Владимира Вернадского, дом 1–3.

Функционирование учреждения отчасти финансируется благотворительными взносами. Каждый желающий может приобщиться к помощи, внеся свой вклад на специальной онлайн-платформе, нажав кнопку «угостить». Даже небольшое пожертвование поможет обеспечить бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Днепре.

