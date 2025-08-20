Чтобы получить это пособие одиноким пенсионерам в Днепропетровской области, нужно соответствовать нескольким обязательным условиям.

Денежная помощь одиноким пенсионерам в Днепропетровской области предоставляется при соответствии определенным критериям, сообщает Politeka.net.

Выплаты предусмотрены постановлением Кабмина.

Одинокие пенсионеры в Украине, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, могут рассчитывать на дополнительную денежную поддержку от государства. Такая денежная помощь одиноким пенсионерам в Днепропетровской области направлена на усиление социальной защиты пожилых людей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и частичное покрытие расходов, связанных с уходом.

В 2025 году предусмотрена ежемесячная доплата в размере 944 гривен к основной пенсии. Выплата предоставляется не всем пожилым людям, а только тем, кто отвечает установленным критериям.

Чтобы получить это пособие одиноким пенсионерам в Днепропетровской области, нужно отвечать нескольким обязательным условиям.

Прежде всего возраст лица должен составлять не менее 80 лет. Именно с этого возраста государство признает повышенную потребность в постороннем уходе.

Кроме того, украинец должен проживать самостоятельно, то есть без родственников или других лиц, которые могли бы помогать в быту и осуществлять ежедневное наблюдение.

Еще одним обязательным требованием является наличие медицинского подтверждения о необходимости постоянного ухода. Такой документ выдает врачебно-консультативная комиссия после обследования состояния здоровья.

Денежная помощь одиноким пенсионерам в Днепропетровской области назначается только тем, кто получает пенсию по возрасту. Лица, состоящие на пенсии по инвалидности, к сожалению, не имеют права на эту помощь.

Для оформления выплаты украинец должен лично обратиться в органы социальной защиты населения или в сервисный центр ПФУ. При себе нужно иметь:

заявление о назначении доплаты;

копию паспорта;

копию идентификационного кода;

медицинское заключение, подтверждающее необходимость постоянного постороннего ухода.

После предоставления всех необходимых документов и проверки соответствия условиям, уполномоченный орган принимает решение о назначении ежемесячного пособия. В случае положительного решения средства выплачиваются ежемесячно вместе с основной пенсией.

