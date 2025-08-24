Графік відключення світла на тиждень з 25 по 31 серпня в Дніпропетровській області створено заздалегідь.

Застосують графік відключення світла на тиждень з 25 по 31 серпня в Дніпропетровській області через технічні та планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Про це інформує ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

Знеструмлення триватимуть протягом тижня. Графік відключення світла на тиждень з 25 по 31 серпня в Дніпропетровській області було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні.

В понеділок, 25.08 електропостачання буде відсутнє в Кривому Розі на вулицях: Будівельна: 1, 1А, 2, 2Б, 3, 3А, 4-6, 8, 10; Веселкова: 3, 4, 6, 7, 9-11, 13, 15, 41; Енергетична: 1-6, 8, 11, 12, 23; Новорічна: 1, 2, 6-8, 10, 14, 16, 18, 22; Переможців: 1-9, 11, 59; Ялинкова: 2, 5, 6, 8-11, 13, 14, 16; СТ "Дружба": 345. Також знеструмлять село Широка Дача вул. Вишнева: 16, 20, 22, 24-26, 29-37, 39, 39А, 41, 43, 44-50 (парні), 51, 52, 54-56, 58-63, 66, 69, 71, 75. Обмеження триватимуть з 7:30 до 18 години.

У вівторок, 26.08 будуть діяти знеструмлення з 7:30 до 18:00 у селі Широка Дача за адресами - Вишнева: 16, 20, 22, 24-26, 29-37, 39, 39А, 41, 43, 44-50 (парні), 51, 52, 54-56, 58-63, 66, 69, 71, 75. Також обмеження введуть у селі Надежівка по вулицях: Садова: 23, 24; Шкільна: 1-5, 8-10, 14; пров. Садовий: 12-18 (парні), 19-21, 23-37 (непарні), 37А, 39-53 (непарні).

У середу 27 числа, планують викнути електрику з 8 до 18 години в таких населених пунктах:

Широке вул. Верхня Набережна: 30; Зарічна: 2, 4; Молдавська: 1-3, 5, 9, 15, 45; Степова: 2А, 14, 25, 25А, 27/1, 29, 31-35, 37-43, 44, 45, 47, 49, 51-53, 55-65, 66, 67-73, 74, 87; Широківська: 1А, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6А, 7А, 8, 9А, 10-21, 23, 24А, 25, 27-29, 54; пров. Степовий: 1, 3, 3А, 4-6, 6А, 7А, 8, 9, 9А, 11, 14-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 22-30, 33, 37, 68, 70, 70А, 76; Барвінкова: 28, 29, 44, 45, 47, 48; Бересткова: 1, 1Б, 2, 4, 6, 7, 11, 67, 73; Надії: 57, 59; Тіниста: 22, 25.

Радіонівка вул. Театральна: 4, 9, 10, 13.

На четвер, 28 числа, заплановані роботи з 08:00 до 18:00 за адресами: село Червоні Поди вулиця Центральна: 1А та селище Златопіль вул. Козацька: 1, 3, 18, 20, 22, 23, 25, 25А, 26-31 (непарні), 32, 34, 76.

Графік відключення світла на тиждень з 25 по 31 серпня в Дніпропетровській області створено заздалегідь, тому жителям рекомендується підготуватись: зарядити гаджети, перевірити ліхтарі та врахувати часові обмеження в повсякденних справах.

