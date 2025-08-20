Щоб отримати цю грошову допомогу одиноким пенсіонерам в Дніпропетровської області, потрібно відповідати кільком обов’язковим умовам.

Грошова допомога одиноким пенсіонерам в Дніпропетровської області надається при відповідності певним критеріям, повідомляє Politeka.net.

Виплати передбачені постановою Кабміну.

Одинокі пенсіонери в Україні, які потребують постійного стороннього догляду, можуть розраховувати на додаткову грошову підтримку від держави. Така грошова допомога одиноким пенсіонерам в Дніпропетровської області спрямована на посилення соціального захисту людей похилого віку, які перебувають у складних життєвих обставинах, та часткове покриття витрат, пов’язаних із доглядом.

У 2025 році передбачена щомісячна доплата в розмірі 944 гривень до основної пенсії. Виплата надається не всім літнім людям, а лише тим, хто відповідає встановленим критеріям.

Щоб отримати цю грошову допомогу одиноким пенсіонерам в Дніпропетровської області, потрібно відповідати кільком обов’язковим умовам.

Передусім, вік особи має становити щонайменше 80 років. Саме з цього віку держава визнає підвищену потребу в сторонньому догляді.

Крім того, українець повинен проживати самостійно, тобто без родичів чи інших осіб, які могли б допомагати в побуті та здійснювати щоденний нагляд.

Ще однією обов’язковою вимогою є наявність медичного підтвердження про потребу в постійному догляді. Такий документ видає лікарсько-консультативна комісія після обстеження стану здоров’я.

Грошова допомога одиноким пенсіонерам в Дніпропетровської області призначається лише тим, хто отримує пенсію за віком. Особи, які перебувають на пенсії по інвалідності, на жаль, не мають права на цю допомогу.

Для оформлення виплати самотній українець повинен особисто звернутися до органів соціального захисту населення або до сервісного центру ПФУ. При собі потрібно мати:

заяву про призначення доплати;

копію паспорта;

копію ідентифікаційного коду;

медичний висновок, що підтверджує необхідність постійного стороннього догляду.

Після подання всіх необхідних документів і перевірки відповідності умовам, уповноважений орган ухвалює рішення щодо призначення щомісячної допомоги. У разі позитивного рішення кошти виплачуються щомісяця разом із основною пенсією.

