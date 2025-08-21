Для отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі треба виконати кілька кроків.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі видаються у соціальному ресторані у вигляді гарячих обідів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

У місті щоденно працює соціальний ресторан «Перемога», який надає безкоштовні гарячі обіди людям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Основними відвідувачами закладу є пенсіонери та внутрішньо переміщені особи, які постраждали внаслідок війни, залишилися без засобів до існування або перебувають у соціальній ізоляції.

Мета ініціативи — забезпечити щоденне гаряче харчування до 500 осіб. Особливою увагою охоплені люди похилого віку, які найбільше відчувають наслідки соціальних і економічних викликів війни. Багато з них втратили роботу, живуть на мінімальні пенсії, мають хронічні захворювання або потребують психологічної підтримки. У таких умовах навіть одна порція теплої їжі стає важливою підтримкою, що дарує відчуття турботи та допомоги.

Користуватися послугами соціального ресторану можуть також переселенці, які вимушено покинули свої домівки та зараз проживають у місті.

Для отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі внутрішньо переміщені особи та пенсіонери мають пройти просту реєстрацію через чат-бот у мобільному додатку Telegram. Для цього потрібно завантажити застосунок, знайти відповідний чат-бот, виконати інструкції і підтвердити реєстрацію. Після цього можна щоденно відвідувати соціальний ресторан та отримувати смачні і повноцінні обіди, приготовлені зі свіжих продуктів.

Ресторан працює без вихідних — з понеділка по неділю, з 11:00 до 16:00. Він розташований у центральній частині міста Дніпро за адресою: вулиця Володимира Вернадського, будинок 1–3.

Функціонування соціального ресторану частково фінансується благодійними внесками. Кожен охочий може долучитися до допомоги, зробивши свій внесок на спеціальній онлайн-платформі, натиснувши кнопку «пригостити». Навіть невелика пожертва допоможе забезпечити безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі.

