В Одеській області протягом наступного тижня – з 25 по 31 серпня 2025 року – будуть застосовуватися локальні графіки відключення світла.

Спеціалісти "ДТЕК Одеські Електромережі" попередили про нові графіки відключення світла в області на період із 25 по 31 серпня 2025 року, пише Politeka.

У понеділок, 25 серпня, планові знеструмлення відбудуться з 9:00 до 13:00 у місті Болград для будинків по вулицях 25-го Серпня, Інзовська, Перемоги, Сергієнка, проспекту Соборний.

Також у понеділок графіки відключення світла діятимуть у межах Чорноморської міської територіальної громади. З 8:00 до 17:00 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці Чорноморська по вул. Захисників України та Паркова.

Крім того, в цей день триватимуть профілактичні роботи в електромережах на території Фонтанської сільської громади, повідомляє Politeka. Часткові обмеження електропостачання діятимуть із 8:00 до 18:00 або 19:00 та торкнуться сіл Фонтанка, Крижанівка, а також селища Ліски.

У вівторок, 26 серпня 2025 року, графіки відключення світла будуть застосовуватися в межах Шабалівської сільської територіальної громади в Білгород-Дністровському районі Одеської області. З 8:00 до 20:00 без електропостачання залишаться мешканці таких населених пунктів:

Біленьке (12 км. автошлях Білг.-Дн.-Прим.-Базар’я);

Шабо (вул. Лісна).

Про інші планові знеструмлення в Одеській області на цей тиждень ДТЕК повідомить пізніше, стежте за оновленою інформацією на офіційних сторінках.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про нову систему оплати проїзду.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на комунальні послуги: за що доводиться платити більше.

Крім того, Politeka розповідала про подорожчання проїзду: кому готуватися до удару по гаманцю.