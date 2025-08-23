Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області змушує місцевих мешканців витрачати значну частину свого сімейного бюджету на пересування регіоном.

Обговорення і тривога не вщухають серед місцевих жителів через подорожчання проїзду у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Зростання цін торкнулося не лише Дніпра, а й Кам’янського, де більшість людей відчувають удар по їхньому гаманцю.

Вже з початку 2025 року подорожчання проїзду у Дніпропетровській області стало відчутним як на міських маршрутах, так і на міжміських напрямках. Перевізники пояснюють, що змушені підвищувати тарифи через постійне збільшення витрат на паливо, запчастини та інші обов’язкові платежі.

Інакше просто не виходить підтримувати якість послуг і тримати графік руху. Наприклад, компанія «Інтерспецмаркет», яка обслуговує популярний маршрут № 100 з залізничного вокзалу Кам’янського до Дніпра, змушена була підняти вартість квитка з 50 до 60 гривень.

Аналогічна ситуація з № 215, що сполучає АВЦ з Кам’янським. Ще один маршрут, який починається з кар’єру «Мир» і йде до дніпровського цирку, тепер коштує 70 гривень замість колишніх 60.

Основні причини подорожчання проїзду у Дніпропетровській області, на думку перевізників, лежать у значному підвищенні вартості запасних частин, податкового навантаження і вартості страхування транспортних засобів.

Зокрема, за новими правилами, які почали діяти з січня 2025 року, страхування одного автобуса на пів року обходиться у суму не менше восьми тисяч.

Не оминули зміни й сам облцентр. Там розцінки у транспорті змінилися вперше з літа 2022 року, коли дизельне пальне різко піднялося вверх і навіть зникало з автозаправок. Зараз, за офіційними даними міської ради, максимальна вартість квитка в автобусах становить 20 грн, у метро та трамваях — 10.

