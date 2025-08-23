Подорожание проезда в Днепропетровской области заставляет местных жителей тратить значительную часть своего семейного бюджета на передвижение по региону.

Обсуждение и тревога не утихают среди местных жителей из-за подорожания проезда в Днепропетровской области , сообщает Politeka.

Рост цен затронул не только Днепр, но и Каменский, где большинство людей испытывают удар по их кошельку.

Уже с начала 2025 г. подорожание проезда в Днепропетровской области стало ощутимым как на городских маршрутах, так и на междугородных направлениях. Перевозчики объясняют, что вынуждены повышать тарифы из-за постоянного увеличения расходов на топливо, запчасти и другие обязательные платежи.

Иначе просто не выходит поддерживать качество услуг и держать график движения. К примеру, компания «Интерспецмаркет», обслуживающая популярный маршрут № 100 с железнодорожного вокзала Каменского до Днепра, вынуждена была поднять стоимость билета с 50 до 60 гривен.

Аналогичная ситуация с №215, соединяющей АВЦ с Каменским. Еще один маршрут, начинающийся с карьера «Мир» и идущий в днепровский цирк, теперь стоит 70 гривен вместо прежних 60.

Основные причины подорожания проезда в Днепропетровской области, по мнению перевозчиков, лежат в значительном повышении стоимости запасных частей, налоговой нагрузки и стоимости страхования транспортных средств.

В частности, по новым правилам, начавшим действовать с января 2025 года, страхование одного автобуса на полгода обходится в сумму не менее восьми тысяч.

Не обошли изменения и сам облцентр. Там цены в транспорте изменились впервые с лета 2022 года, когда дизельное топливо резко поднялось вверх и даже исчезало с автозаправок. Сейчас, по официальным данным городского совета, максимальная стоимость билета в автобусах составляет 20 грн, метро и трамваях — 10.

