Місцеві мешканці мають бути готові до впровадження нової системи оплати проїзду у Миколаєві, тому розповідаємо всі деталі.

У Миколаєві запрацювала нова система оплати проїзду, яка значно спростила пересування громадським транспортом, повідомляє Politeka.

Тепер пасажири можуть купувати квитки швидко і без жодних готівкових розрахунків. Миколаївці здійснили безліч операцій саме за допомогою QR-коду, який працює з будь-якою банківською карткою.

Нова система оплати проїзду у Миколаєві заснована на простому та зрозумілому алгоритмі. Пасажир заходить до тролейбуса або трамвая, сканує QR-код, використовує Apple Pay чи Google Pay і одразу отримує електронний квиток.

При цьому пасажир має півтори години, щоби здійснити пересадку на інший маршрут без додаткових витрат. Вартість такого квитка становить 8 гривень, що вигідніше, ніж стандартний паперовий за 10 гривень.

Нова систем оплати проїзду у Миколаєві передбачає ще кілька можливостей. Мешканці можуть придбати проїзні на різні терміни. Доступні варіанти на день, на тиждень, на п’ятнадцять днів або місяць. Також передбачені студентські проїзні, а для гостей міста розроблені зручні туристичні пакети на одну або дві доби.

Важливий плюс полягає в тому, що тепер розраховуватись можна картками з національним кешбеком. Щоб зробити розрахунок, достатньо додати свою картку до цифрового гаманця, просканувати QR-код і підтвердити транзакцію.

Окрім цього, нововведення допомагає місту контролювати фінансові потоки у сфері транспорту. Прозорість операцій дозволяє точніше планувати завантаження маршрутів, оцінювати популярність напрямків та ухвалювати рішення щодо розвитку інфраструктури.

