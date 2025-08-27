Аренда квартир в Виннице сегодня предлагает современные варианты для семей или одиночных жителей.

Заметно подорожала аренда квартир в Виннице, по данным аналитиков крупного профильного портала, цены здесь повысили на 13%, сообщает Politeka.

Сегодня город предлагает широкий выбор современного жилья для долгосрочной аренды.

В частности, по ул. Князей Кориатович, в ЖК «Резиденция», доступна двухкомнатная квартира площадью 78 м² на третьем этаже 12-этажного дома. Жилье оснащено индивидуальным отоплением с теплыми полами и двухконтурным котлом, спальня и кухня имеют собственные лоджии с панорамными окнами.

Дом полностью меблирован и оборудован современной техникой: стиральной и посудомоечной машиной, двухкамерным холодильником, телевизором, утюгом и пылесосом. Кабельный интернет и парковка во дворе под шлагбаумом придают комфорт. Все проверено по видеозвонку, ключи на руках, предложение от посредника, аренда составляет 25 000 грн или 601$ в месяц.

Еще один вариант – просторная 2-комнатная квартира по ул. Замостянская площадью 43 м². Кухня объединена со студией, есть отдельная спальня, жилье светлое и теплое, с евроремонтом и автономным отоплением. Здесь оснащены всей необходимой техникой, включая посудомоечную машину, стиральную, холодильник, микроволновку и духовку. Предусмотрена большая гардеробная, заселение возможно сразу, без домашних животных. Дом оборудован системой видеонаблюдения, предложение от агентства недвижимости.

Для тех, кто ищет однокомнатное жилье , оно доступно в ЖК «Набережный квартал» с новой мебелью, двуспальной кроватью, теплыми полами, кондиционером и интернетом. Оно укомплектовано всей бытовой техникой. Заселение запланировано с 1 сентября без домашних животных. Рядом инфраструктура: школа, супермаркет, парк, детская площадка, отделение банка, аптека и остановки транспорта.

Итак, аренда квартиры в Виннице сегодня предлагает современные варианты для семей или одиночных жителей с комфортной планировкой, готовым ремонтом и полной комплектацией, обеспечивая удобное и безопасное проживание в городе.

