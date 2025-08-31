Робота для пенсіонерів у Львові охоплює різні напрями, даючи змогу літнім людям обирати вакансії відповідно до власного досвіду та побажань.

Робота для пенсіонерів у Львові пропонує актуальні вакансії в кількох галузях, серед яких клінінг, кулінарія та легка промисловість, повідомляє Politeka.

Свіжий перелік вакансій опублікований на сайті work.ua, де можна ознайомитися з умовами праці та зарплатою.

Компанія «Доглянуто» запрошує клінерів для прибирання житлових приміщень. Працівники виконують генеральні та підтримуючі роботи, можуть працювати від трьох днів на тиждень із навантаженням від 5 до 10 годин. Заробітна плата складає 20 000–30 000 гривень. Роботодавець забезпечує форму та професійні миючі засоби. Досвід роботи вітається, але не є обов’язковим.

У сфері кулінарії відкрито позицію пекаря у мережі ресторанів Tomatina, NOA, Emily, Poke Lulu та Una Pinsa. Працівники працюють позмінно (2–2 або 3–3), проходять стажування та отримують стабільну оплату від 26 000 гривень (1200 грн за зміну). Додаткові переваги включають безкоштовне харчування, знижки на меню та спортзал, премії за рекомендації нових співробітників. Основні обов’язки — випікання чізкейків, булочок, штруделів та підтримка чистоти на кухні.

Бренд HUKH шукає швачку для пошиття одягу. Вимоги — акуратність, уважність та професійні навички. Працівниця чи працівник виконують весь процес виробництва одягу, контролюючи якість продукції. Пропонуються офіційне працевлаштування, зарплата 25 000–35 000 гривень, сучасний цех та можливості професійного розвитку. Графік може бути стандартним або узгодженим із працівником.

Отже, робота для пенсіонерів у Львові охоплює різні напрями, даючи змогу літнім людям обирати вакансії відповідно до власного досвіду та побажань. Кандидати можуть працювати як у клінінгу, так і на кухні або у легкій промисловості, отримуючи офіційне оформлення та конкурентну оплату.

