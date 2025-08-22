Розмови про можливий дефіцит продуктів у Львівській області та різке зростання цін ширяться у медіа й соцмережах.

Тема дефіциту продуктів у Львівській області викликала бурхливі дискусії після новин про нібито найгірший врожай пшениці за останні роки, повідомляє Politeka.

Та економіст Олег Пендзин пояснює, що ситуація з дефіцитом продуктів у Львівській області не є такою драматичною, як здається на перший погляд. За його словами, наразі важко робити остаточні висновки, адже сезон збору врожаю ще триває.

Він нагадав, що Українська зернова асоціація навіть прогнозує цьогорічні показники на 7 відсотків вищими, ніж торік. Водночас експерт визнає, що погода може внести свої корективи, і саме тому усі нинішні прогнози залишаються скоріше припущеннями.

Фахівець підкреслив, що вартість хліба та інших базових товарів залежить від обсягів врожаю. Сьогодні, порівняно з неврожайним 2024 роком, вартість хліба справді зросла приблизно на 22%. Проте Пендзин переконаний, що загалом цей рік покаже кращі результати і катастрофічного зростання не буде.

На ситуацію звертають увагу і аналітичні компанії. Так, у ASAP Agri повідомили, що збирання зернових і зернобобових цього сезону відстає від темпів минулого року. Аграрії змогли намолотити лише 10,3 мільйона тонн із 3,24 мільйона гектарів, що становить трохи більше 28 відсотків запланованих площ.

Для порівняння, торік на цей час уже було зібрано 19 мільйонів тонн із понад 4,7 мільйона гектарів, тобто понад 42% площ. Попри це, експерти наголошують, що говорити про критичний дефіцит продуктів у Львівській області поки що зарано.

Українське сільське господарство показує певні коливання, але глобальних проблем воно не демонструє. За словами спеціалістів, цьогорічний врожай може виявитися цілком прийнятним, навіть якщо його збір затягнеться.

Джерело: УНІАН

