Разговоры о возможном дефиците продуктов во Львовской области и резком росте цен распространяются в медиа и соцсетях.

Тема дефицита продуктов во Львовской области вызвала бурные дискуссии после новостей о якобы худшем урожае пшеницы за последние годы, сообщает Politeka.

Но экономист Олег Пендзин объясняет, что ситуация с дефицитом продуктов во Львовской области не так драматична, как кажется на первый взгляд. По его словам, сейчас трудно делать окончательные выводы, ведь сезон сбора урожая еще продолжается.

Он напомнил, что Украинская зерновая ассоциация даже прогнозирует показатели этого года на 7 процентов выше, чем в прошлом. В то же время, эксперт признает, что погода может внести свои коррективы, и именно поэтому все нынешние прогнозы остаются скорее предположениями.

Специалист подчеркнул, что стоимость хлеба и других базовых товаров зависит от объемов урожая. Сегодня по сравнению с неурожайным 2024 годом стоимость хлеба действительно выросла примерно на 22%. Однако Пендзин убежден, что в этом году покажет лучшие результаты и катастрофического роста не будет.

На ситуацию обращают внимание и аналитические компании. Так, в ASAP Agri сообщили, что уборка зерновых и зернобобовых в этом сезоне отстает от темпов в прошлом году. Аграрии смогли намолотить всего 10,3 миллиона тонн из 3,24 миллиона гектаров, что составляет немногим более 28 процентов от запланированных площадей.

Для сравнения, в прошлом году в настоящее время уже было собрано 19 миллионов тонн с более чем 4,7 миллиона гектаров, то есть более 42% площадей. Несмотря на это, эксперты подчеркивают, что говорить о критическом дефиците продуктов во Львовской области пока рано.

Украинское сельское хозяйство показывает определенные колебания, но глобальные проблемы оно не демонстрирует. По словам специалистов, урожай этого года может оказаться вполне приемлемым, даже если его сбор затянется.

Источник: УНИАН

