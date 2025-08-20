Дефіцит продуктів у Вінницькій області може стати реальною проблемою вже найближчим часом, адже цьогорічний врожай виявився найгіршим за останнє десятиліття, повідомляє Politeka.

Основною причиною занепокоєння став неврожай пшениці, який напряму впливає на вартість хліба та інших борошняних виробів. Саме через нього дефіцит продуктів у Вінницькій області почав активно обговорюватися серед місцевих фермерів, продавців і покупців.

Погодні аномалії, що накрили країну цієї весни та літа, серйозно знизили обсяги збору зерна. Заморозки пошкодили великі площі озимини, град і зливи додали нових проблем, а пересівання багатьох ділянок виявилося малоефективним.

У результаті ринок опинився в нестійкому становищі, де попит починає тиснути на зменшену пропозицію. Голова Союзу українського селянства Іван Томич пояснив, що ситуація є справді складною. Пшениці цього року менше, ніж зазвичай.

За його словами, ціна на зерно за останній місяць піднялася майже на тисячу гривень за тонну. Імовірно, така тенденція збережеться надалі. Якщо експортні показники скоротяться, що вже зараз прогнозується, то ймовірність зростання вартосі хліба буде високою.

Тож дефіцит продуктів у Вінницькій області може створити проблеми для місцевих мешканців. Адже хліб залишається базовим товаром для більшості сімей. І навіть невелике підвищення вартості, одразу стає відчутним у бюджеті домогосподарств. А прогнози наразі вказують на ймовірне подорожчання на 20–25%.

Фермери додають, що цьогорічні погодні катаклізми вдарили не лише по пшениці. Врожайність кукурудзи та ячменю також серйозно постраждала. Водночас експерти наголошують, що внутрішній ринок України все ж залишиться забезпеченим продовольчою пшеницею. Йдеться про те, що запасів вистачить, хоча й за вищою ціною.

