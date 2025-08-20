Украинцы все чаще обсуждают тревожную тему, связанную с дефицитом продуктов, в том числе и в Винницкой области.

Дефицит продуктов в Винницкой области может стать реальной проблемой уже в ближайшее время, ведь урожай этого года оказался худшим за последнее десятилетие, сообщает Politeka.

Основной причиной беспокойства стал неурожай пшеницы, напрямую влияющий на стоимость хлеба и других мучных изделий. Именно из-за него дефицит продуктов в Винницкой области стал активно обсуждаться среди местных фермеров, продавцов и покупателей.

Погодные аномалии, накрывшие страну этой весной и летом, серьезно снизили объем сбора зерна. Заморозки повредили большие площади озимых, град и ливни добавили новые проблемы, а пересевание многих участков оказалось малоэффективным.

В результате рынок оказался в неустойчивом положении, где спрос начинает оказывать давление на уменьшенное предложение. Председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич пояснил, что ситуация действительно сложная. Пшеницы в этом году меньше обычного.

По его словам, цена на зерно за последний месяц поднялась почти на тысячу гривен за тонну. Вероятно, такая тенденция сохранится в дальнейшем. Если экспортные показатели сократятся, что уже сейчас прогнозируется, то вероятность роста стоимости хлеба будет высокой.

Дефицит продуктов в Винницкой области может создать проблемы для местных жителей. Ведь хлеб остается базовым товаром для большинства семей. И даже небольшое повышение стоимости сразу становится ощутимым в бюджете домохозяйств. А прогнозы указывают на вероятное подорожание на 20–25%.

Фермеры добавляют, что погодные катаклизмы этого года ударили не только по пшенице. Урожайность кукурузы и ячменя серьезно пострадала. В то же время эксперты отмечают, что внутренний рынок Украины все же останется обеспеченным продовольственной пшеницей. Речь идет о том, что запасов хватит, хоть и по более высокой цене.

