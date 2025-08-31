Работа для пенсионеров во Львове охватывает различные направления, давая возможность пожилым людям выбирать вакансии в соответствии с опытом и пожеланиями.

Работа для пенсионеров во Львове предлагает актуальные вакансии в ряде отраслей, среди которых клининг, кулинария и легкая промышленность, сообщает Politeka.

Свежий список вакансий опубликован на сайте work.ua , где можно ознакомиться с условиями труда и зарплатой.

Компания «Доглянуто» приглашает клинеров для уборки жилых помещений. Сотрудники выполняют генеральные и поддерживающие работы, могут работать от трех дней в неделю с нагрузкой от 5 до 10 часов. Заработная плата составляет 20000-30000 гривен. Работодатель обеспечивает форму и профессиональные моющие средства. Опыт работы приветствуется, но не обязателен.

В сфере кулинарии открыта позиция пекаря в сети ресторанов Tomatina, NOA, Emily, Poke Lulu и Una Pinsa. Работники работают посменно (2-2 или 3-3), проходят стажировку и получают стабильную оплату от 26 000 гривен (1200 грн в смену). Дополнительные преимущества включают бесплатное питание, скидки на меню и спортзал, премии за рекомендации новых сотрудников. Основные обязанности – выпекание чизкейков, булочек, штруделей и поддержание чистоты на кухне.

Бренд HUKH ищет швею для пошива одежды. Требования – аккуратность, внимательность и профессиональные навыки. Работница или работник выполняют весь процесс производства одежды, контролируя качество продукции. Предлагаются официальное трудоустройство, зарплата 25000-35000 гривен, современный цех и возможности профессионального развития. График может быть стандартным или согласованным с работником.

Итак, работа для пенсионеров во Львове охватывает разные направления, позволяя пожилым людям выбирать вакансии в соответствии с собственным опытом и пожеланиями. Кандидаты могут работать как в клининге, так и на кухне или легкой промышленности, получая официальное оформление и конкурентную оплату.

