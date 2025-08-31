Держава продовжує надавати внутрішньо переміщеним особам комплексну допомогу, яка включає як виплати для ВПО у Київській області, так і низку соціальних пільг.

Переселенці мають право на виплати для ВПО у Київській області та різні види пільг, але для цього необхідно отримати спеціальну довідку, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на Порталі державних послуг.

Після приїзду на нове місце проживання таким людям треба отримати спеціальну довідку. Зробити це можна у місцевих соціальних службах (ЦНАПи, управління соціального захисту населення, виконавчі органи сільських, селищних чи міських рад) або через Дію.

Передусім йдеться про щомісячні виплати для ВПО у Київській області. Кожен дорослий переселенець отримує 2 000 гривень, а на дітей та осіб з інвалідністю передбачено по 3 000 гривень.

Ці кошти нараховуються на кожного члена родини, якщо вона належить до вразливих категорій або має низький рівень доходу. Зокрема, право на таку підтримку мають сім’ї, де середньомісячний дохід на одну особу не перевищує 9 444 гривні – це еквівалент чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Крім виплат для ВПО у Київській області функціонує програма субсидій для переселенців, які змушені винаймати житло. Якщо орендна плата перевищує 20 відсотків від сукупного доходу родини, ВПО можуть претендувати на часткову компенсацію витрат. Це дозволяє зменшити фінансове навантаження на сім’ї, які й так опинилися у складних обставинах.

Також для тих, чиє житло було зруйноване або пошкоджене, діє державна програма «єВідновлення». Вона поширюється й на тимчасово окуповані території, тож після ухвалення оновленого законодавства внутрішньо переміщені особи зможуть подавати заяви на компенсацію за свої домівки.

Не залишилися поза увагою й діти з числа переселенців. Для них передбачено низку важливих пільг та гарантій:

першочергове зарахування до дитячих садків та шкіл;

безкоштовне харчування в освітніх закладах;

можливість безоплатного оздоровлення та відпочинку;

соціальна стипендія у закладах фахової передвищої та вищої освіти;

першочергове поселення у студентських гуртожитках та знижки на проживання;

пільгові кредити на навчання.

