Государство продолжает оказывать внутренне перемещенным лицам комплексную помощь, которая включает как выплаты для ВПЛ в Киевской области, так и ряд социальных льгот.

Переселенцы имеют право на выплаты для ВПЛ в Киевской области и разные виды льгот, но для этого необходимо получить специальную справку, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в Портале государственных услуг.

После приезда на новое место жительства таким людям нужно получить специальную справку. Сделать это можно в местных социальных службах (ЦНАП, управление социальной защиты населения, исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов) или через Дія.

Государство продолжает оказывать внутренне перемещенным лицам комплексную помощь, включающую как финансовую поддержку, так и ряд социальных льгот.

Прежде всего, речь идет о ежемесячных выплатах для ВПЛ в Киевской области. Каждый взрослый переселенец получает 2000 гривен, а на детей и лиц с инвалидностью предусмотрено по 3000 гривен.

Эти средства начисляются на каждого члена семьи, если она принадлежит к уязвимым категориям или имеет низкий уровень дохода. В частности, право на такую ​​поддержку имеют семьи, где среднемесячный доход на одного человека не превышает 9 444 гривны – это эквивалент четырех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность.

Кроме выплат для ВПЛ в Киевской области функционирует программа субсидий для переселенцев, вынужденных снимать жилье . Если арендная плата превышает 20 процентов от совокупного дохода семьи, ВПЛ могут претендовать на частичную компенсацию расходов. Это позволяет уменьшить финансовую нагрузку на семьи, которые и так оказались в сложных обстоятельствах.

Также для тех, чье жилье было разрушено или повреждено, действует государственная программа «єВідновлення». Она распространяется и на временно оккупированные территории, после принятия обновленного законодательства внутренне перемещенные лица смогут подавать заявления на компенсацию за свои дома.

Не остались без внимания и дети из числа переселенцев. Для них предусмотрен ряд важных льгот и гарантий:

первоочередное зачисление в детские сады и школы;

бесплатное питание в образовательных учреждениях;

возможность бесплатного оздоровления и отдыха;

социальная стипендия в учреждениях профессионального высшего и высшего образования;

первоочередное поселение в студенческих общежитиях и скидки на проживание;

льготные кредиты для обучения.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Дефицит продуктов в Киевской области: базовый товар оказался под угрозой.

Также Politeka писала, Пенсия в Киевской области: ПФУ обвинил женщину в беспричинном получении 125 тысяч гривен, суд вынес решение.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: куда можно обратиться.