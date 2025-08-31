Саме ці фактори стали головними причинами ухвалення рішення про підвищення тарифів на воду в Одеській області.

Підвищення тарифів на воду в Одеській області може стати реальністю для жителів Білгород-Дністровського, повідомляє Politeka.

Відповідне повідомлення з’явилося на сайті Білгород-Дністровської міської територіальної громади.

У місті оголошено намір переглянути вартість послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, які надає комунальне підприємство «Білгород-Дністровськводоканал».

Нинішні ціни були затверджені рішенням міської ради від 30 грудня 2024 року №554 та почали діяти з 1 лютого 2025-го. Згідно з документом, діючі розцінки становлять (з ПДВ за 1 куб. м): на централізоване водопостачання — 45,60 грн, на централізоване водовідведення — 43,40 грн. При цьому зазначається, що встановлені ціни не покривають усіх фактичних витрат підприємства: по водопостачанню — лише на 89%, по водовідведенню — на 84%.

У зв’язку з цим підприємство провело проектний розрахунок нових цін. Так, для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання, пропонується встановити ціну 46,60 грн за 1 куб. м (з ПДВ). Водночас тариф на загальноміське водовідведення для цієї категорії становитиме 50,53 грн за 1 куб. м (з ПДВ).

Необхідність коригування пов’язана з подорожчанням основних складових: зростанням вартості електроенергії, підвищенням рівня заробітної плати, витратами на матеріали та послуги сторонніх організацій. Саме ці фактори стали головними причинами ухвалення рішення про підвищення тарифів на воду в Одеській області.

Зауваження та пропозиції від фізичних і юридичних осіб приймаються протягом 7 календарних днів з дати оприлюднення повідомлення. Надсилати їх можна за поштовою адресою: 67701, м. Білгород-Дністровський, провулок Водопровідний, 1, або електронною поштою на скриньку: vodokanal-b-d@ukr.net.

