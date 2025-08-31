Именно эти факторы стали главными причинами принятия решения о повышении тарифов на воду в Одесской области.

Повышение тарифов на воду в Одесской области может стать реальностью для жителей Белгород-Днестровского, сообщает Politeka.

Соответствующее сообщение появилось на сайте Белгород-Днестровского городского территориального общества .

В городе объявлено намерение пересмотреть стоимость услуг централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения, предоставляемых коммунальным предприятием «Белгород-Днестровскводоканал».

Нынешние цены были утверждены решением городского совета от 30 декабря 2024 №554 и начали действовать с 1 февраля 2025-го. Согласно документу, действующие расценки составляют (с НДС за 1 куб. м): на централизованное водоснабжение – 45,60 грн, на централизованный водоотвод – 43,40 грн. При этом отмечается, что установленные цены не покрывают все фактические затраты предприятия: по водоснабжению — всего на 89%, по водоотводу — на 84%.

В этой связи предприятие провело проектный расчет новых цен. Так, для потребителей, не являющихся субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения, предлагается установить цену 46,60 грн за 1 куб. м (с НДС). В то же время, тариф на общегородской водоотвод для этой категории будет составлять 50,53 грн за 1 куб. м (с НДС).

Необходимость корректировки связана с удорожанием основных составляющих: ростом стоимости электроэнергии, повышением уровня заработной платы, расходами на материалы и услуги сторонних организаций. Именно эти факторы стали главными причинами принятия решения о повышении тарифов на воду в Одесской области.

Замечания и предложения физических и юридических лиц принимаются в течение 7 календарных дней с даты обнародования сообщения. Отправлять их можно по почтовому адресу: 67701, г. Белгород-Днестровский, переулок Водопроводный, 1, или по электронной почте на ящик: vodokanal-bd@ukr.net.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: с каких пор местные жители платят рекордно много.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь в Одессе: кто имеет право и как получить.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Одесской области: нехватка важного товара повлияет на украинцев.