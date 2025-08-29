Безкоштовне житло для переселенців у Одеській області забезпечується державними механізмами, міжнародними грантами та соціальними проєктами.

Безкоштовне житло для переселенців у Одеській області українці можуть отримати завдяки кільком державним програмам, повідомляє Politeka.

Право на таке розміщення мають військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, родини загиблих захисників та громадяни, чиї оселі зруйнувала війна. Закон України про житловий фонд соціального призначення визначає механізм надання, однак процес тривалий та потребує підготовки документів і очікування своєї черги.

Для переселенців держава пропонує квартири у тилових регіонах України за рахунок міжнародної допомоги або службові приміщення на певний час. У першу чергу житло надається родинам із дітьми, особам з інвалідністю та літнім громадянам. Військовим пропонують новобудови або відновлені будинки, профінансовані коштами бюджету чи донорів.

Програма «єВідновлення» спрямована на підтримку тих, чиї домівки зруйновані війною, і передбачає сертифікати для придбання квартир або кошти на будівництво. Ініціатива «єОселя» орієнтована на військових, педагогів, медиків і науковців. Вона передбачає іпотеку під 3%, тоді як інші громадяни можуть отримати позику під 7%.

Максимальна площа у межах «єОселі» становить 52,5 квадратного метра на одну людину плюс 21 м² на кожного наступного члена родини. Крім того, діє програма «Доступне житло», що дозволяє компенсувати до 30% вартості, а решту необхідно вносити власними коштами або покривати кредитом.

Отже, безкоштовне житло для переселенців у Одеській області забезпечується державними механізмами, міжнародними грантами та соціальними проєктами, що враховують потреби різних груп населення і допомагають отримати безпечне помешкання у складних умовах воєнного часу.

Джерело: 24 канал

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: відколи місцеві жителі платять рекордно багато.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога в Одесі: хто має право та як отримати.