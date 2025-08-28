Мешканцям варто уважно стежити за ситуацією на ринку через можливий дефіцит продуктів у Одеській області з 1 вересня.

Дефіцит продуктів у Одеській області з 1 вересня викликає занепокоєння серед споживачів через зміни у врожайності овочів, фруктів та ягід, повідомляє Politeka.

Уряд розраховував на кращі результати збору зернових, олійних культур, а також плодово-ягідних продуктів, тому формував оптимістичні економічні прогнози на 2025 рік. Водночас Український клуб аграрного бізнесу скоригував очікування щодо загальних обсягів овочів, картоплі та ягід.

За інформацією УКАБ, овочів планується отримати 7,6 млн т (+11,5%), картоплі – 19,4 млн т (+10,7%), плодово-ягідних культур – 1,8 млн т (-12,4%). Такі результати виглядають кращими за минулорічні, коли через дефіцит вартість суттєво зросла. Однак виробники насіннєвої картоплі прогнозують падіння врожаю на 25–30% у зв'язку з весняними заморозками та липневою нестабільністю, особливо у Київській і південних областях.

Відмінності у підрахунках пояснюються тим, що близько 90% картоплі вирощують малі господарства та власники присадибних ділянок, чиї дані рідко враховуються в офіційній статистиці. Аналітик Максим Гопка наголошує: площі під цією культурою поступово скорочуються у зв'язку з кліматичними та агрономічними факторами, що прямо впливає на загальний результат.

Ситуація з овочами виглядає стабільнішою. Пропозиція капусти, моркви, цибулі та буряка на ринку збільшується, а вартість деяких позицій нижча, ніж торік. Водночас фрукти постраждали від весняних заморозків: втрачено 10% обліпихи, ожина відстає у розвитку, перші ягоди лише почали збирати. Персики також пошкоджені, тому нині 90% фруктового асортименту імпортного походження, повідомляє Green Technology.

Особливою проблемою залишаються яблука. Минулорічний урожай вистачив лише до початку нового року у зв'язку з нестачею сховищ, що призвело до зростання ціни понад 100 грн/кг. За словами координатора EastFruit Weekly Ukraine Олександра Хорева, у 2025 році урожай здатен стабілізувати ринок. Проте серпнева погода матиме вирішальне значення, адже надто спекотні дні можуть скоротити загальні обсяги збору.

Отже, мешканцям варто уважно стежити за ситуацією на ринку через можливий дефіцит продуктів у Одеській області з 1 вересня.

Джерело: Громадське

