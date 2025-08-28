Жителям следует внимательно следить за ситуацией на рынке из-за возможного дефицита продуктов в Одесской области с 1 сентября.

Дефицит продуктов в Одесской области с 1 сентября вызывает беспокойство среди потребителей из-за изменений в урожайности овощей, фруктов и ягод, сообщает Politeka.

Правительство рассчитывало на лучшие результаты сбора зерновых, масличных культур, а также плодово-ягодных продуктов, поэтому формировало оптимистичные экономические прогнозы на 2025 год. В то же время, Украинский клуб аграрного бизнеса скорректировал ожидания относительно общих объемов овощей, картофеля и ягод.

По информации УКАБ, овощей планируется получить 7,6 млн т (+11,5%), картофеля – 19,4 млн т (+10,7%), плодово-ягодных культур – 1,8 млн т (-12,4%). Такие результаты выглядят лучше прошлогодних, когда из-за дефицита стоимость существенно выросла. Однако производители семенного картофеля прогнозируют падение урожая на 25–30% из-за весенних заморозков и июльской нестабильности, особенно в Киевской и южных областях.

Различия в подсчетах объясняются тем, что около 90% картофеля выращивают малые хозяйства и владельцы приусадебных участков, чьи данные редко учитываются в официальной статистике. Аналитик Максим Гопка отмечает, что площади под этой культурой постепенно сокращаются в связи с климатическими и агрономическими факторами, что прямо влияет на общий результат.

Ситуация с овощами выглядит более стабильной. Предложение капусты, моркови, лука и свеклы на рынке увеличивается, а стоимость некоторых позиций ниже, чем в прошлом. В то же время фрукты пострадали от весенних заморозков: потеряно 10% облепихи, ежевика отстает в развитии, первые ягоды только начали собирать. Персики также повреждены, поэтому в настоящее время 90% фруктового ассортимента импортного происхождения сообщает Green Technology.

Особой проблемой остаются яблоки. Прошлогодний урожай хватил только к началу нового года в связи с нехваткой хранилищ, что привело к росту цены более 100 грн/кг. По словам координатора EastFruit Weekly Ukraine Александра Хорева, в 2025 году урожай способен стабилизировать рынок. Однако августовская погода будет решающим, ведь слишком жаркие дни могут сократить общие объемы сбора.

Источник: Громадське

