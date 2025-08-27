Дефіцит продуктів у Одеській області в такому разі може проявитися швидше.

Дефіцит продуктів у Одеській області може стати відчутнішим вже цієї осені через очікуване подорожчання хліба, яке прогнозують експерти, повідомляє Politeka.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зазначив, що вартість буханця пшеничного хліба може зрости до 55 гривень. Він наголосив: навіть за умови, що Україна має власні запаси зерна та виробничі потужності, кінцева ціна залежить від вартості пального.

"Ми розуміємо, що пшениця наша, потужності виробництва – наші. Але фактор пального теж впливає. Зростання цін на пальне, ось що може підштовхнути ціни вгору", – підкреслив експерт.

За його словами, прогнозоване підвищення не буде дворазовим стрибком, однак для домогосподарств воно стане відчутним, адже витрати на продукти та комунальні послуги і так зростають. Окремо він зауважив, що можливі обстріли хлібозаводів або інші форс-мажори здатні спричинити дефіцит продукції та різке прискорення зростання вартості.

"Ракета може прилетіти і пошкодити підприємства з виробництва хліба, і тоді ціни зростуть елементарно через скорочення пропозицій... Звичайно, за місяць-два ми перевіримо це", – пояснив він.

За інформацією ресурсу Мінфін, станом на початок серпня 2025 року батон "Рум’янець" нарізний (450 г) коштував 27,90. Упаковка пшеничного хліба вагою 600–650 г продавалася за 42,99–44,72 грн, тоді як 300 г житнього "Бородинського" коштували 44,90 грн. Отже, прогнозована вартість у 55 гривень означає підвищення на 20–25% від нинішніх рівнів.

Основні фактори, що визначатимуть подальшу динаміку: пальне, стан логістики, інфраструктури, сезонність урожаю, курс гривні. Дефіцит продуктів у Одеській області в такому разі проявиться швидше, проте економісти заспокоюють: ринок очікує поступове, а не шокове, зростання до психологічної межі 55 грн за буханець.

Джерело: Новини Live

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: відколи місцеві жителі платять рекордно багато.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога в Одесі: хто має право та як отримати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Одеській області: нестача важливого товару вплине на українців.