Дефицит продуктов в Одесской области может стать ощутимее уже этой осенью из-за ожидаемого подорожания хлеба, которое прогнозируют эксперты, сообщает Politeka.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс отметил, что стоимость буханки пшеничного хлеба может вырасти до 55 гривен. Он отметил: даже при условии, что у Украины есть собственные запасы зерна и производственные мощности, конечная цена зависит от стоимости горючего.

"Мы понимаем, что пшеница наша, мощности производства – наши. Но фактор горючего тоже влияет. Рост цен на горючее, вот что может подтолкнуть цены вверх" , – подчеркнул эксперт.

По его словам, прогнозируемое повышение не будет двукратным скачком, однако для домохозяйств оно станет ощутимым, ведь затраты на продукты и коммунальные услуги и так растут. Отдельно он отметил, что возможные обстрелы хлебозаводов или другие форс-мажоры способны повлечь дефицит продукции и резкое ускорение роста стоимости.

"Ракета может прилететь и повредить предприятия по производству хлеба, и тогда цены вырастут элементарно из-за сокращения предложений... Конечно, через месяц-два мы проверим это" , – пояснил он.

По информации ресурса Минфин, по состоянию на начало августа 2025 года батон "Румьянец" нарезной (450 г) стоил 27,90. Упаковка пшеничного хлеба весом 600-650 г продавалась за 42,99-44,72 грн, в то время как 300 г ржаного "Бородинского" стоили 44,90 грн. Следовательно, прогнозируемая стоимость в 55 гривен означает повышение на 20–25% от нынешних уровней.

Основные факторы, определяющие дальнейшую динамику: горючее, состояние логистики, инфраструктуры, сезонность урожая, курс гривны. Дефицит продуктов в Одесской области в таком случае проявится быстрее, однако экономисты успокаивают: рынок ожидает постепенный, а не шоковый рост до психологического предела 55 грн за буханку.

