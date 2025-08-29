Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области обеспечивается государственными механизмами, международными грантами и социальными проектами.

Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области украинцы могут получить благодаря нескольким государственным программам, сообщает Politeka.

Право на такое размещение имеют военнослужащие, внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, сироты, дети, лишенные родительской опеки, семьи погибших защитников и граждане, чьи дома разрушила война. Закон Украины о жилом фонде социального назначения определяет механизм предоставления, однако процесс длительный и требует подготовки документов и ожидания своей очереди.

Для переселенцев государство предлагает квартиры в тыловых регионах Украины за счет международной помощи или служебных помещений на время. В первую очередь жилье предоставляется семьям с детьми, лицам с инвалидностью и пожилым гражданам. Военным предлагают новостройки или восстановленные дома, профинансированные средствами бюджета или доноров.

Программа «єВідновлення» направлена ​​на поддержку тех, чьи дома разрушены войной, и предусматривает сертификаты для приобретения квартир или средства на строительство. Инициатива «єОселя» ориентирована на военных, педагогов, медиков и ученых. Она предусматривает ипотеку под 3%, тогда как другие граждане могут получить ссуду под 7%.

Максимальная площадь в пределах «єОселі» составляет 52,5 квадратного метра на одного человека плюс 21 м² на каждого следующего члена семьи. Кроме того, действует программа «Доступное жилье», позволяющая компенсировать до 30% стоимости, а остальную часть необходимо вносить собственными средствами или покрывать кредитом.

Итак, бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области обеспечивается государственными механизмами, международными грантами и социальными проектами, которые учитывают потребности разных групп населения и помогают получить безопасный дом в сложных условиях военного времени.

Источник: 24 канал

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: с каких пор местные жители платят рекордно много.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь в Одессе: кто имеет право и как получить.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Одесской области: нехватка важного товара повлияет на украинцев.