Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області стає справжнім порятунком для тих, хто був змушений втікати від війни.

У Кіровоградській області реалізуються програми, завдяки є можливість отримати безкоштовне житло для переселенців, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області надається через кілька державних механізмів. Йдеться про програми, які працюють на законодавчому рівні, зокрема в межах Закону України про житловий фонд соціального призначення.

Саме цей документ визначає порядок отримання соціального даху над головою для різних категорій. Процес не є швидким, адже потребує значної кількості документів та тривалого очікування, проте він залишається чи не єдиною надією для тих, хто втратив дім.

Особливу увагу цього року зосереджено на допомозі ВПО, захисникам, людям з інвалідністю, сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також родинам загиблих військових. Також до переліку входять громади, чиї будинки були зруйновані під час бойових дій.

Часто це квартири, придбані за кошти міжнародних партнерів, або службові помешкання з можливістю тимчасового проживання. Пріоритет мають родини з дітьми, люди похилого віку та ті, хто має проблеми зі здоров’ям.

Для військових здебільшого виділяють новозбудовані квартири або відновлені будинки, профінансовані державним бюджетом чи коштами донорів.

Серед програм, які передбачають безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області, варто відзначити «єВідновлення». Дана ініціатива спрямована на громадян, які втратили дім через війну.

Допомога надається у вигляді сертифікатів на нові квартири або грошових виплат, які можна використати для будівництва. Окрім цього, є програма «єОселя» створена для військових, медиків, педагогів та науковців. Вона передбачає можливість отримати іпотеку під 3%.

Джерело: 24 канал

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.