Грошова допомога у Запоріжжі з 1 вересня продовжуватиме надходити, однак з деякими поправками.

Уряд вніс нові правила, що визначатимуть, хто й надалі зможе отримувати щомісячну грошову допомогу в Запоріжжі з 1 вересня, повідомляє Politeka.

Як проінформували у Мінцістерстві соціальної політики, програму продовжили ще на півтора року, однак умови для її учасників стали жорсткішими.

Грошова допомога у Запоріжжі з 1 вересня збережеться для внутрішньо переміщених осіб, оскільки Кабінет міністрів подовжив дію програми до лютого 2026 року.

Водночас частину переселенців можуть позбавити виплат, якщо вони тривалий час перебувають за кордоном або здають у найм власне житло. Саме такі нововведення набирають чинності з початку осені.

Виплати, як і раніше, становитимуть 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі для дітей і людей з інвалідністю. Право на грошову допомогу в Запоріжжі з 1 вересня мають найбільш вразливі категорії переселенців, серед яких сім’ї з дітьми, особи з інвалідністю та ті, хто не може працювати за станом здоров’я.

При цьому уряд уточнив, що наявність понад 100 тисяч на депозиті більше не буде приводом для відмови дітям-сиротам чи вихованцям прийомних родин. Якщо працездатна особа зареєструється в центрі зайнятості або знайде роботу, виплати для неї відновлюються.

Проте, внутрішньо переміщені особи ризикують втратити підтримку у випадку перебування за кордоном понад 30 днів поспіль або 60 днів протягом пів року. В окремих ситуаціях ці строки можуть бути подвоєні.

Кошти також не отримуватимуть ті, хто здає своє житло навіть у регіонах, де бойові дії тривають. Міністерство соціальної політики наголошує, що підтримка має стати більш адресною.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.