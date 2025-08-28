Денежная помощь в Запорожье с 1 сентября будет продолжать поступать, но с некоторыми поправками.

Правительство внесло новые правила, которые будут определять, кто и дальше сможет получать ежемесячную денежную помощь в Запорожье с 1 сентября , сообщает Politeka.

Как проинформировали в Минцистерстве социальной политики, программу продлили еще на полтора года, однако условия для ее участников ужесточились.

Денежная помощь в Запорожье с 1 сентября сохранится для внутренне перемещенных лиц, поскольку Кабинет Министров продлил действие программы до февраля 2026 года.

В то же время часть переселенцев могут лишить выплат, если они длительно находятся за границей или сдают в аренду собственное жилье. Именно такие нововведения вступают в силу с начала осени.

Выплаты по-прежнему составят 2 тысячи гривен для взрослых и 3 тысячи для детей и людей с инвалидностью. Право на денежную помощь в Запорожье с 1 сентября имеют наиболее уязвимые категории переселенцев, среди которых семьи с детьми, лица с инвалидностью и те, кто не может работать по состоянию здоровья.

При этом правительство уточнило, что наличие более 100 тысяч на депозите больше не будет поводом для отказа детям-сиротам или питомцам приемных семей. Если трудоспособное лицо зарегистрируется в центре занятости или найдет работу, выплаты для него возобновляются.

Однако внутренне перемещенные лица рискуют потерять поддержку в случае пребывания за границей более 30 дней подряд или 60 дней в течение полугода. В отдельных ситуациях эти сроки могут быть удвоены.

Средства также не будут получать сдающие свое жилье даже в регионах, где боевые действия продолжаются. Министерство социальной политики отмечает, что поддержка должна стать более адресной.

