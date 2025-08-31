Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области становится настоящим спасением для тех, кто был вынужден бежать от войны.

В Кировоградской области реализуются программы, благодаря чему есть возможность получить бесплатное жилье для переселенцев , сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предоставляется через несколько государственных механизмов. Речь идет о программах, которые работают на законодательном уровне, в частности, в рамках Закона Украины о жилищном фонде социального назначения.

Именно этот документ определяет порядок получения социальной крыши над головой для разных категорий. Процесс не быстрый, ведь требует значительного количества документов и длительного ожидания, однако он остается едва ли не единственной надеждой для потерявших дом.

Особое внимание в этом году сосредоточено на помощи ВПЛ, защитникам, людям с инвалидностью, сиротам и детям, лишенным родительской опеки, а также семьям погибших военных. Также в список входят общины, чьи дома были разрушены во время боевых действий.

Часто это квартиры, приобретенные за средства международных партнеров или служебные помещения с возможностью временного проживания. Приоритет имеют семьи с детьми, пожилые люди и те, кто имеет проблемы со здоровьем.

Для военных в основном выделяют новые квартиры или восстановленные дома, профинансированные государственным бюджетом или средствами доноров.

Среди программ, которые предусматривают бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области, стоит отметить «єВідновлення». Данная инициатива направлена ​​на граждан, потерявших дом из-за войны.

Помощь предоставляется в виде сертификатов на новые квартиры или денежные выплаты, которые можно использовать для строительства. Кроме этого, есть программа «єОселя» создана для военных, медиков, педагогов и ученых. Она подразумевает возможность получить ипотеку под 3%.

Источник: 24 канал

