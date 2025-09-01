Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві призначені для переселенців, що виконали певні умови.

Надаються безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві благодійним фондом «Карітас», проте отримати їх можуть лише переселенці, що відповідають певним критеріям, повідомляє Politeka.net

Про це йдеться в повідомленні фонду на сторінці Фейсбук.

Благодійна організація «Карітас» продовжує активно підтримувати людей, які через війну були змушені залишити власні домівки та шукати прихистку у безпечніших регіонах. У межах проєкту «Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни територіях України» стартувала реєстрація на отримання транзитних продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб.

Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві призначені для переселенців, які лише нещодавно оселилися у місті та перебувають у приймаючій громаді не більше 60 днів. Зареєструватися на отримання продуктів можуть ті, хто належить хоча б до однієї з визначених категорій вразливості.

До таких категорій належать:

особи з інвалідністю першої, другої чи третьої групи, а також ті, у кого встановлена інвалідність з дитинства;

люди, що мають тяжкі хронічні або серйозні захворювання;

люди похилого віку, яким виповнилося 60 років і більше;

самотні матері чи батьки, а також опікуни, які виховують неповнолітніх дітей або осіб з інвалідністю, що потребують стороннього догляду;

багатодітні сім’ї, у яких виховується троє і більше неповнолітніх дітей;

вагітні жінки, а також матері з малюками віком до 3 років;

домогосподарства, які втратили основне джерело доходу через воєнні дії.

Реєстрація для отримання безкоштовних продуктів у Полтаві проводиться за адресою: вулиця Пилипа Орлика, 20/1. Прийом громадян здійснюється щодня з 9:00 до 18:00.

Щоб успішно пройти реєстрацію на безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві, переселенцям необхідно мати при собі пакет документів. До нього входять:

паспорт громадянина України (оригінал);

ідентифікаційний код;

довідка внутрішньо переміщеної особи, видана не більше ніж 30 днів тому;

реквізити банківського рахунку у форматі IBAN;

документи, які підтверджують належність до однієї з категорій вразливості (довідка про інвалідність, свідоцтво про народження дітей та інші підтверджувальні документи);

довідка форми ОК-5 або ОК-7.

