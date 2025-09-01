Предоставляются бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве благотворительным фондом «Каритас», однако получить их могут только переселенцы, отвечающие определенным критериям, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении фонда на странице Фейсбук.
Благотворительная организация «Каритас» продолжает активно поддерживать людей, которые из-за войны были вынуждены покинуть собственные дома и искать убежища в более безопасных регионах. В рамках проекта "Гуманитарная помощь и восстановление жизнеобеспечения на пострадавших от войны территориях Украины" стартовала регистрация на получение транзитных продуктовых наборов для внутренне перемещенных лиц.
Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве предназначены для переселенцев, которые недавно поселились в городе и находятся в принимающей общине не более 60 дней. Зарегистрироваться на получение продуктов могут те, кто принадлежит хотя бы одной из определенных категорий уязвимости.
К таким категориям относятся:
- лица с инвалидностью первой, второй или третьей группы, а также те, у кого установлена инвалидность с детства;
- люди, имеющие тяжелые хронические или серьезные заболевания;
- пожилые люди, которым исполнилось 60 лет и старше;
- одинокие матери или родители, а также опекуны, воспитывающие несовершеннолетних детей или лиц с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе;
- многодетные семьи, в которых воспитывается трое и более несовершеннолетних детей;
- беременные женщины, а также матери с малышами до 3 лет;
- домохозяйства, потерявшие основной источник дохода из-за военных действий.
Регистрация для получения бесплатных продуктов в Полтаве производится по адресу: улица Филиппа Орлика, 20/1. Прием граждан осуществляется ежедневно с 9:00 до 18:00.
Чтобы успешно пройти регистрацию на бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве, переселенцам необходимо иметь при себе пакет документов. В него входят:
- паспорт гражданина Украины (оригинал);
- идентификационный код;
- справка внутренне перемещенного лица, выданная не более 30 дней назад;
- реквизиты банковского счета в формате IBAN;
- документы, подтверждающие принадлежность к одной из категорий уязвимости (справка об инвалидности, свидетельство о рождении детей и другие подтверждающие документы);
- справки формы ОК-5 или ОК-7.
