Мешканці Дніпропетровської області отримали важливе повідомлення про графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 вересня.

Графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 вересня у Дніпропетровській області охоплює низку вулиць облцентру та прилеглих громад, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті місцевої філії «Газмережі», графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 вересня у Дніпропетровській області ввели через планові ремонтні роботи.

У Дніпрі тимчасові обмеження заплановані на 5.09 і торкнуться вулиці Робочої, 176, 17б, 17а, 178. Окрім цього, місцевим мешканцям у Підгородньому також варто бути готовими до незручностей, повʼязаних із тимчасовим припиненням постачання блакитного палива.

3.09 під обмеження потраплять такі адреси: Горіхова 3, 4, 5, 44, 46, Лазурна 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 108, Березова 90, 91, 92а, Яблунева 80, 85, 86, 87, 88, 89, 92, Липова 71, 72, 76, Берегова 102, Затишна 39, 41, 43, 49, 56, 57, 58, 59, 60.

У межах регіону роботи також проводитимуть у прилеглих громадах. У Межиріцькій сільській громаді 4.09 з 08:30 до 17:00 тимчасово буде припинено газопостачання до 14 приватних домоволодінь.

У Павлоградській ТГ 2.09 з 08:30 до 16:30 тимчасово відключать подачу блакитного палива до одного багатоквартирного будинку, що охоплює 82 споживачі.

Окрім цього, графік відключення газу на тиждень з 1 по 7 вересня у Дніпропетровській області торкнеться Софіївської ТГ.

Там тимчасово буде припинено розподіл блакитного палива до 63 споживачів приватного сектору у зв’язку з виконанням газонебезпечних робіт. Дати та час наступні: з 1.09 до 4.09 з 08:00 до 16:30, а 5.09 - з 08:00 до 15:00.

Відновлення газопостачання проводитиметься по мірі завершення робіт. Мешканцям необхідно забезпечити доступ працівникам компанії до газових приладів.

