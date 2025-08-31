Жители Днепропетровской области получили важное уведомление о графике отключения газа на неделю с 1 по 7 сентября.

График отключения газа на неделю с 1 по 7 сентября в Днепропетровской области охватывает ряд улиц облцентра и близлежащих общин, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте местного филиала «Газсети», график отключения газа на неделю с 1 по 7 сентября в Днепропетровской области был введен из-за плановых ремонтных работ.

В Днепре временные ограничения запланированы на 5.09 и коснутся улицы Рабочей, 176, 17б, 17а, 178. Кроме этого, местным жителям в Подгородном также следует быть готовыми к неудобствам, связанным с временным прекращением снабжения голубым топливом.

3.09 под ограничения попадут следующие адреса: Ореховая 3, 4, 5, 44, 46, Лазурная 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 108, Березовая 90, 91, 92а, Яблунева 80, 85, 86, 87, 88, 89, 92, Липовя 71, 72, 76, Береговая 102, Затишная 39, 41, 43, 49, 56, 57, 58, 59, 60.

В рамках региона работы также будут проводить в близлежащих общинах. В Межирицкой сельской общине 4.09 с 08:30 до 17:00 временно будет прекращено газоснабжение до 14 частных домовладений.

В Павлоградской ТГ 2.09 с 08:30 до 16:30 временно отключат подачу голубого топлива в один многоквартирный дом, охватывающий 82 потребителя.

Кроме того, график отключения газа на неделю с 1 по 7 сентября в Днепропетровской области коснется Софиевской ТГ.

Там будет временно прекращено распределение голубого топлива до 63 потребителей частного сектора в связи с выполнением газоопасных работ. Даты и время следующие: с 1.09 до 4.09 с 08:00 до 16:30, а 5.09 – с 08:00 до 15:00.

Возобновление газоснабжения будет производиться по мере завершения работ. Жителям необходимо обеспечить доступ работникам компании к газовым приборам.

