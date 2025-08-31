У цьому матеріалі ви дізнаєтеся про кілька вакансій у Харкові, де пропонують роботу пенсіонерам із зарплатами приблизно 15-20 тисяч гривень на місяць.

Про те, які вакансії пропонують пенсіонерам у Харкові, і скільки грошей можна отримувати за різну роботу, розповідає Politeka.

Виробництво упаковки для фармацевтичної та косметичної продукції в Харкові запрошує на роботу укладальників-пакувальників та пропонує заробітну плату в розмірі 20-22 тисячі гривень на місяць. Готові взяти пенсіонерів.

В обовʼязки входить підготовка картонної тари для укладання продукції, візуальний контроль якості готової продукції, виявлення браку, маркування коробів. Графік змінний (денні/нічні зміни), 5-денка.

Касирам із графіком роботи 2/2 або 3/3 в місті пропонують зарплати від 1000 до 1500 грн на місяць. В обовʼязки може входити: збирати замовлення, консультувати клієнтів і видавати товари, розраховувати клієнтів на касі, документально оформляти видачу замовлень, приймати і розміщувати товари на складі, пише Politeka.

Прибиральницям у Харкові також пропонують заробітну плату до 15 тис. грн. Наприклад, у салон масажу та СПА шукають прибиральницю, можна пенсіонерку, яка буде прибирати приміщення та готувати кімнати до масажу (слідкувати за наявністю витратних матеріалів тощо). Графік гнучкий.

У вакансії на посаду охоронця території парку пропонують зарплату 16-20 тис. гривень. Обовʼязки: контроль входу та виходу відвідувачів, підтримка порядку, запобігання конфліктним ситуаціям.

