В этом материале вы узнаете о нескольких вакансиях в Харькове, где предлагают работу пенсионерам с зарплатами примерно 15-20 тысяч гривен в месяц.

О том, какие вакансии предлагают пенсионерам в Харькове и сколько денег можно получать за разную работу, рассказывает Politeka.

Производство упаковки для фармацевтической и косметической продукции в Харькове приглашает на работу упаковщиков и предлагает заработную плату в размере 20-22 тысяч гривен в месяц. Готовы взять пенсионеров.

В обязанности входит подготовка картонной тары для укладки продукции, визуальный контроль качества готовой продукции, выявление брака, маркировка коробов. График посменный (дневные/ночные смены), 5-дневка.

Кассирам с графиком работы 2/2 или 3/3 в городе предлагают зарплаты от 1000 до 1500 грн. в месяц. В обязанности может входить: собирать заказы, консультировать клиентов и выдавать товары, рассчитывать клиентов на кассе, документально оформлять выдачу заказов, принимать и размещать товары на складе, пишет Politeka.

Уборщицам в Харькове также предлагают заработную плату до 15 тыс. грн. Например, в салоне массажа и СПА ищут уборщицу, можно пенсионерку, которая будет убирать помещения и готовить комнаты к массажу (следить за наличием расходных материалов и т.п.). График гибкий.

В вакансии на должность охранника территории парка предлагают зарплату 16-20 тыс. гривен. Обязанности: контроль входа и выхода посетителей, поддержка порядка, предотвращение конфликтных ситуаций.

