Місцеві мешканці отримали офіційне повідомлення від комунальних служб міста про графік відключення води на тиждень з 1 по 7 вересня у Харкові.

Графік відключення води на тиждень з 1 по 7 вересня у Харкові передбачає проведення планово-попереджувальних ремонтів, які торкнуться низки вулиць і провулків, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті 1562, роботи здійснюються для підтримки належного технічного стану мереж та забезпечення безпечного водопостачання.

Графік відключення води на тиждень з 1 по 7 вересня у Харкові передбачає, що у певних районах міста заплановане припинення гарячого водопостачання.

Незручності з 20 серпня до 20:00 15.09 доводиться терпіти мешканцям таких адрес: Потебні 1, 3, Воробйова 9, Чернишевська 7/9, 11, Харківська 9, Садова 1, Бутівський 7, Гоголя 2-А, Театральний 5, Героїв Харкова 17, 19/23, Куликівська 12, Григорія Сковороди 3-Б, 3, 32, Скрипниківський 9/11.

Окрім цього, в період з 30 липня до 17:00 2.09 обмеження зачеплять такі адреси: Лісопарківський 2-й 8, 10, 13-А, 14, Шишківська 5, 6-А, 6, 8-А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Поздовжня 1-Б, 1-А, 1, 3, 3-А, 3-Б, Дача № 55 9, 11, Лісопарківський 1-й 3, 7.

Жуковського 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Академіка Проскури 3, 3-Б, Астрономічна 15, 35-А, 35-Е, 35-З, 35-В, 35-Г, 35-І, 35-Ж, 35-Б, 35, 35-Д, 37, 39, 44-Б, 44-А, 44, 44-В, Старошишківська 2, 4, 5, 6-А, 6, 7, 9-А, 9, 10, 11, 12.

Відновлення гарячого водопостачання відбуватиметься по мірі завершення ремонтних робіт. Місцевим мешканцям радять враховувати графік відключення води на тиждень з 1 по 7 вересня у Харкові, щоб уникнути зайвих незручностей.

Комунальники наголошують, що такі тимчасові обмеження є необхідною умовою підготовки до опальвального сезону та безперебійного надання послуг в майбутньому.

