Местные жители получили официальное сообщение от коммунальных служб города о графике отключения воды на неделю с 1 по 7 сентября в Харькове.

График отключения воды на неделю с 1 по 7 сентября в Харькове предусматривает проведение планово-предупредительных ремонтов, которые затронут ряд улиц и переулков, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте 1562 года, работы осуществляются для поддержания надлежащего технического состояния сетей и обеспечения безопасного водоснабжения.

График отключения воды на неделю с 1 по 7 сентября в Харькове предусматривает, что в некоторых районах города запланировано прекращение горячего водоснабжения.

Неудобства с 20 августа до 20:00 15.09 приходится терпеть жителям таких адресов: Потебные 1, 3, Воробьева 9, Чернышевская 7/9, 11, Харьковская 9, Садовая 1, Бутовский 7, Гоголя 2-А, Театральный 5, Героев Харькова 17, 19/23, Куликовская 12, Григория Сковороды 3-Б, 3, 32, Скрипниковский 9/11.

Кроме этого, в период с 30 июля до 17:00 2.09 ограничения зацепят следующие адреса: Лесопарковский 2-й 8, 10, 13-А, 14, Шишковская 5, 6-А, 6, 8-А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Продольная 1-Б, 1-А, 1, 3, 3- 11, Лесопарковский 1-й 3, 7.

Жуковского 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Академика Проскуры 3, 3-Б, Астрономическая 15, 35-А, 35-Е, 35-З, 35-В, 35-Г, 35-І, 35-Ж, 35-Б, 35, 35-Д, 37, 39, 44-Б, 44-А, 44, 44-В, Старошишковская 2, 4, 5, 6-А, 6, 7, 9-А, 9, 10, 11, 12.

Возобновление горячего водоснабжения будет происходить по мере завершения ремонтных работ. Местным жителям советуют учитывать график отключения воды на неделю с 1 по 7 сентября в Харькове во избежание лишних неудобств.

Коммунальщики отмечают, что такие временные ограничения являются необходимым условием подготовки к отопительному сезону и бесперебойному предоставлению услуг в будущем.

