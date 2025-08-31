Подорожчання проїзду в Харківській області передбачає, що поїздки залишаться безпечними та зручними навіть за умов нових тарифів.

Українці з 1 вересня зіткнуться з подорожчанням проїзду в Харківській області, повідомляє Politeka.

Берестинська міська рада проінформувала, що перевізник ТОВ «Фенікс» підвищує тарифи на автобусні перевезення у зв’язку з різким зростанням витрат на паливо, обслуговування техніки та запчастини.

За рішенням компанії, від початку осені поїздки з АС міста до сіл громади, а також із залізничного вокзалу міста до мікрорайону коштуватимуть на 30% дорожче. Востаннє тарифи переглядали ще у 2022 році. У перевізника підкреслюють, що підвищення є мінімально необхідним для збереження безпечного та належного рівня обслуговування пасажирів.

Нові тарифи виглядають так: маршрут №1369 Берестин – Тішенківка з 40 до 60 грн, №1364 Берестин – Мала Комишвата з 55 до 70 грн, №1374 Берестин – Берестовенька з 40 до 55 грн, №1377 Берестин – Піщанка (сільрада) з 20 до 25 грн.

Також зміни торкнуться міських маршрутів: №1 Залізничний вокзал – мікрорайон №3 та №2 Полтавська – селище Дослідне з 10 до 15 гривень, а №3 Полтавська – Піщанка з 15 до 20 грн. Вартість проїзду не включає додаткові витрати на обслуговування пасажирів на автостанціях.

Берестинська міська рада та перевізник називають підвищення вимушеним кроком, який дозволить частково компенсувати зростання витрат та забезпечити стабільну роботу громадського транспорту для мешканців громади.

Подорожчання проїзду в Харківській області передбачає, що поїздки залишаться безпечними та зручними навіть за умов нових тарифів, підтримуючи регулярність руху автобусів на всіх маршрутах.



