Тому мешканцям варто уважно стежити за ринком через можливий дефіцит продуктів у Харківській області з 1 вересня.

Дефіцит продуктів у Харківській області з 1 вересня викликає занепокоєння через зміни врожайності овочів, фруктів та ягід, повідомляє Politeka.

Уряд очікував значно кращих показників збору зернових, олійних культур і плодово-ягідних продуктів, тому формував оптимістичні економічні прогнози на 2025 рік. Проте Український клуб аграрного бізнесу скоригував оцінки щодо обсягів овочів, фруктів і ягід.

За прогнозами УКАБ, овочів заплановано 7,6 млн т (+11,5%), картоплі – 19,4 млн т (+10,7%), плодово-ягідних культур – 1,8 млн т (-12,4%). Аналітики підкреслюють: такі результати виглядають кращими за минулорічні, коли через дефіцит вартість значно підвищилась. Водночас виробники насіннєвої картоплі прогнозують зменшення врожаю на 25–30% через весняні заморозки та липневу нестабільність, особливо у Київській та південних областях.

Відмінності у підрахунках пояснюються тим, що 90% картоплі вирощують малі господарства та присадибні ділянки, чиї дані не завжди потрапляють до офіційної статистики. Аналітик Максим Гопка зазначає: площі під культурою поступово скорочуютьсяу зв'язку з кліматичними та агрономічними чинниками, що впливає на загальний результат.

Ситуація з овочами виглядає кращою. Пропозиція капусти, моркви, цибулі та буряка на ринку зростає, а вартість деяких культур уже нижча за торішню. Натомість фрукти зазнали збитків від весняних заморозків: втрачено 10% обліпихи, ожина відстає у розвитку, перші ягоди лише почали збирати. Персики також пошкоджені, тому нині 90% фруктів імпортні, повідомляє Green Technology.

Окремо виділяють яблука. Минулорічний урожай вистачив лише до початку нового року у зв'язку з відсутністю сховищ, що підняло ціну понад 100 грн/кг. За словами координатора EastFruit Weekly Ukraine Олександра Хорева, у 2025 році врожай може стабілізувати ситуацію. Велику роль відіграватиме серпнева погода, адже надто спекотні дні здатні скоротити обсяги збору.

Тому мешканцям варто уважно стежити за ринком через можливий дефіцит продуктів у Харківській області з 1 вересня.

Джерело: Громадське

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Харкові: літніх українців кличуть працювати, де готові заплатити від 28 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Харківській області: фермери зіштовхнулись з проблемами.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Харкові: де переселенцям шукати прихисток, корисні поради для українців.