Дефицит продуктов в Харьковской области с 1 сентября вызывает беспокойство из-за изменения урожайности овощей, фруктов и ягод, сообщает Politeka.

Правительство ожидало значительно лучших показателей сбора зерновых, масличных культур и плодово-ягодных продуктов, поэтому формировало оптимистичные экономические прогнозы на 2025 год. Однако Украинский клуб аграрного бизнеса скорректировал оценки по объемам овощей, фруктов и ягод.

По прогнозам УКАБ, овощей запланировано 7,6 млн т (+11,5%), картофеля – 19,4 млн т (+10,7%), плодово-ягодных культур – 1,8 млн т (-12,4%). Аналитики подчеркивают: такие результаты выглядят лучше прошлогодних, когда из-за дефицита стоимость значительно повысилась. В то же время производители семенного картофеля прогнозируют уменьшение урожая на 25–30% из-за весенних заморозков и июльской нестабильности, особенно в Киевской и южных областях.

Различия в подсчетах объясняются тем, что 90% картофеля выращивают малые хозяйства и приусадебные участки, чьи данные не всегда попадают в официальную статистику. Аналитик Максим Гопка отмечает: площади под культурой постепенно сокращаются в связи с климатическими и агрономическими факторами, что влияет на общий результат.

Ситуация с овощами выглядит лучше. Предложение капусты, моркови, лука и свеклы на рынке растет, а стоимость некоторых культур уже ниже прошлогодней. Зато фрукты понесли убытки от весенних заморозков: потеряно 10% облепихи, ежевика отстает в развитии, первые ягоды только начали собирать. Персики также повреждены, поэтому сейчас 90% импортируемых фруктов, сообщает Green Technology.

Отдельно выделяют яблоки. Прошлогодний урожай хватил только к началу нового года в связи с отсутствием хранилищ, что подняло цену более 100 грн/кг. По словам координатора EastFruit Weekly Ukraine Александра Хорева, в 2025 году урожай может стабилизировать ситуацию. Большую роль сыграет августовская погода, ведь слишком жаркие дни способны сократить объемы сбора.

Поэтому жителям следует внимательно следить за рынком из-за возможного дефицита продуктов в Харьковской области с 1 сентября.

Источник: Громадське

