У рамках реалізації проєкту бенефіціари отримують широкий спектр послуг та безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові можна отримати від блігодійного фонду «Карітас» в рамках роботи важливого проєкту, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в Телеграм-каналі фонду.

Проєкт «Підвищення якості життя людей у Харкові шляхом надання послуг по догляду вдома» спрямований на підвищення якості життя осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Особлива увага приділяється самотнім людям похилого віку, немічним та невиліковно хворим особам, а також внутрішньо переміщеним громадянам, які потребують постійної або тимчасової сторонньої допомоги.

У рамках реалізації проєкту бенефіціари отримують широкий спектр послуг, серед яких:

Догляд за тілом хворих та немічних, включаючи допомогу у повсякденних гігієнічних процедурах;

Ведення домашнього господарства, прибирання та підтримка порядку в оселі;

Надання консультацій та навчання родичів основам догляду за близькими;

Випозичання реабілітаційного обладнання та медичних засобів;

Спостереження за станом здоров’я, що включає вимірювання рівня цукру у крові, артеріального тиску, обробку ран та пролежнів, закапування очей та інші необхідні процедури.

Крім того, проєкт сприяє доступу до спеціалізованого медичного обладнання для соціально незахищених верств населення. Серед наданих засобів:

Ходунки та ролери з регулюванням висоти сидіння;

Протипролежневі матраци;

Опорні палиці з механізмом проти ковзання;

Милиці ліктьові з опорою на передпліччя та палиці-орієнтири;

Складні ходунки з регульованою висотою;

Туалетні приліжкові стільці та сидіння-насадки на унітаз;

Східці для ванної кімнати та ванночки для миття голови лежачих осіб;

Інвалідні візки;

Милиці пахові для дітей та підлітків;

Ходунки для дітей.

Також існує проєкт «H.O.P.E. WELL», який системно підтримує тих, хто цього найбільше потребує — самотніх людей старшого віку та людей з інвалідністю.

З початку 2025 року значна допомога була надана завдяки постійній підтримці партнера проєкту — благодійного фонду «Старенькі». Саме завдяки цьому фондові бенефіціари проєкту вже отримали:

365 безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Харкові;

104 набори побутової хімії;

30 одиниць засобів особистої гігієни;

38 великодніх пасок.

Ці заходи дозволяють не лише забезпечити базові потреби підопічних, а й підвищити їхнє самопочуття та психологічний комфорт, даруючи відчуття турботи, уваги та підтримки у складні життєві моменти.

