Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові можна отримати від блігодійного фонду «Карітас» в рамках роботи важливого проєкту, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в Телеграм-каналі фонду.
Проєкт «Підвищення якості життя людей у Харкові шляхом надання послуг по догляду вдома» спрямований на підвищення якості життя осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Особлива увага приділяється самотнім людям похилого віку, немічним та невиліковно хворим особам, а також внутрішньо переміщеним громадянам, які потребують постійної або тимчасової сторонньої допомоги.
У рамках реалізації проєкту бенефіціари отримують широкий спектр послуг, серед яких:
- Догляд за тілом хворих та немічних, включаючи допомогу у повсякденних гігієнічних процедурах;
- Ведення домашнього господарства, прибирання та підтримка порядку в оселі;
- Надання консультацій та навчання родичів основам догляду за близькими;
- Випозичання реабілітаційного обладнання та медичних засобів;
- Спостереження за станом здоров’я, що включає вимірювання рівня цукру у крові, артеріального тиску, обробку ран та пролежнів, закапування очей та інші необхідні процедури.
Крім того, проєкт сприяє доступу до спеціалізованого медичного обладнання для соціально незахищених верств населення. Серед наданих засобів:
- Ходунки та ролери з регулюванням висоти сидіння;
- Протипролежневі матраци;
- Опорні палиці з механізмом проти ковзання;
- Милиці ліктьові з опорою на передпліччя та палиці-орієнтири;
- Складні ходунки з регульованою висотою;
- Туалетні приліжкові стільці та сидіння-насадки на унітаз;
- Східці для ванної кімнати та ванночки для миття голови лежачих осіб;
- Інвалідні візки;
- Милиці пахові для дітей та підлітків;
- Ходунки для дітей.
Також існує проєкт «H.O.P.E. WELL», який системно підтримує тих, хто цього найбільше потребує — самотніх людей старшого віку та людей з інвалідністю.
З початку 2025 року значна допомога була надана завдяки постійній підтримці партнера проєкту — благодійного фонду «Старенькі». Саме завдяки цьому фондові бенефіціари проєкту вже отримали:
- 365 безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Харкові;
- 104 набори побутової хімії;
- 30 одиниць засобів особистої гігієни;
- 38 великодніх пасок.
Ці заходи дозволяють не лише забезпечити базові потреби підопічних, а й підвищити їхнє самопочуття та психологічний комфорт, даруючи відчуття турботи, уваги та підтримки у складні життєві моменти.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Харкові: літніх українців кличуть працювати, де готові заплатити від 28 тисяч.
Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Харківській області: фермери зіштовхнулись з проблемами.
Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Харкові: де переселенцям шукати прихисток, корисні поради для українців.