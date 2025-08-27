Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове можно получить от фонда «Каритас» в рамках работы важного проекта, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в Телеграмм-канале фонда.

Программа «Повышение качества жизни людей в Харькове путем предоставления услуг по уходу на дому» направлен на повышение качества жизни лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Особое внимание уделяется одиноким пожилым людям, немощным и неизлечимо больным лицам, а также внутренне перемещенным гражданам, нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи.

В рамках реализации бенефициары получают широкий спектр услуг, среди которых:

  • Уход за телом больных и немощных, включая помощь в повседневных гигиенических процедурах;
  • ведение домашнего хозяйства, уборка и поддержание порядка в доме;
  • Предоставление консультаций и обучение родственников основам ухода за близкими;
  • Заем реабилитационного оборудования и медицинских средств;
  • Наблюдение за состоянием здоровья, включающее измерение уровня сахара в крови, артериального давления, обработку ран и пролежней, закапывание глаз и другие необходимые процедуры.

гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Хмельницком

Кроме того, проект способствует доступу к специализированному медицинскому оборудованию для социально незащищенных слоев населения. Среди предоставленных средств:

  • Ходунки и роллеры с регулировкой высоты сиденья;
  • Противоположные матрасы;
  • Опорные палки с механизмом против скольжения;
  • Костыли локтевые с опорой на предплечье и палки-ориентиры;
  • Сложные ходунки с регулируемой высотой;
  • Туалетные стулья и сиденья-насадки на унитаз;
  • Ступени для ванной комнаты и ванночки для мытья головы лежащих лиц;
  • Инвалидные коляски;
  • Костыли паховые для детей и подростков;
  • Ходунки для детей.

Также существует проект «HOPE WELL», который системно поддерживает тех, кто в этом больше нуждается — одиноких людей старшего возраста и людей с инвалидностью.

С начала 2025 года значительная помощь была оказана благодаря постоянной поддержке партнера проекта — благотворительного фонда «Старенькие». Именно благодаря этому фондовые бенефициары уже получили:

  • 365 бесплатных продуктов для пенсионеров в Харькове;
  • 104 набора бытовой химии;
  • 30 единиц средств личной гигиены;
  • 38 пасхальных куличей.

Эти мероприятия позволяют не только обеспечить базовые потребности подопечных, но и повысить их самочувствие и психологический комфорт, даря чувство заботы, внимания и поддержки в сложные жизненные моменты.

