Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове можно получить от фонда «Каритас» в рамках работы важного проекта, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в Телеграмм-канале фонда.
Программа «Повышение качества жизни людей в Харькове путем предоставления услуг по уходу на дому» направлен на повышение качества жизни лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Особое внимание уделяется одиноким пожилым людям, немощным и неизлечимо больным лицам, а также внутренне перемещенным гражданам, нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи.
В рамках реализации бенефициары получают широкий спектр услуг, среди которых:
- Уход за телом больных и немощных, включая помощь в повседневных гигиенических процедурах;
- ведение домашнего хозяйства, уборка и поддержание порядка в доме;
- Предоставление консультаций и обучение родственников основам ухода за близкими;
- Заем реабилитационного оборудования и медицинских средств;
- Наблюдение за состоянием здоровья, включающее измерение уровня сахара в крови, артериального давления, обработку ран и пролежней, закапывание глаз и другие необходимые процедуры.
Кроме того, проект способствует доступу к специализированному медицинскому оборудованию для социально незащищенных слоев населения. Среди предоставленных средств:
- Ходунки и роллеры с регулировкой высоты сиденья;
- Противоположные матрасы;
- Опорные палки с механизмом против скольжения;
- Костыли локтевые с опорой на предплечье и палки-ориентиры;
- Сложные ходунки с регулируемой высотой;
- Туалетные стулья и сиденья-насадки на унитаз;
- Ступени для ванной комнаты и ванночки для мытья головы лежащих лиц;
- Инвалидные коляски;
- Костыли паховые для детей и подростков;
- Ходунки для детей.
Также существует проект «HOPE WELL», который системно поддерживает тех, кто в этом больше нуждается — одиноких людей старшего возраста и людей с инвалидностью.
С начала 2025 года значительная помощь была оказана благодаря постоянной поддержке партнера проекта — благотворительного фонда «Старенькие». Именно благодаря этому фондовые бенефициары уже получили:
- 365 бесплатных продуктов для пенсионеров в Харькове;
- 104 набора бытовой химии;
- 30 единиц средств личной гигиены;
- 38 пасхальных куличей.
Эти мероприятия позволяют не только обеспечить базовые потребности подопечных, но и повысить их самочувствие и психологический комфорт, даря чувство заботы, внимания и поддержки в сложные жизненные моменты.
