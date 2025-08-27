В рамках реализации проекта бенефициары получают широкий спектр услуг и бесплатные пенсионеры в Харькове.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове можно получить от фонда «Каритас» в рамках работы важного проекта, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в Телеграмм-канале фонда.

Программа «Повышение качества жизни людей в Харькове путем предоставления услуг по уходу на дому» направлен на повышение качества жизни лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Особое внимание уделяется одиноким пожилым людям, немощным и неизлечимо больным лицам, а также внутренне перемещенным гражданам, нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи.

В рамках реализации бенефициары получают широкий спектр услуг, среди которых:

Уход за телом больных и немощных, включая помощь в повседневных гигиенических процедурах;

ведение домашнего хозяйства, уборка и поддержание порядка в доме;

Предоставление консультаций и обучение родственников основам ухода за близкими;

Заем реабилитационного оборудования и медицинских средств;

Наблюдение за состоянием здоровья, включающее измерение уровня сахара в крови, артериального давления, обработку ран и пролежней, закапывание глаз и другие необходимые процедуры.

Кроме того, проект способствует доступу к специализированному медицинскому оборудованию для социально незащищенных слоев населения. Среди предоставленных средств:

Ходунки и роллеры с регулировкой высоты сиденья;

Противоположные матрасы;

Опорные палки с механизмом против скольжения;

Костыли локтевые с опорой на предплечье и палки-ориентиры;

Сложные ходунки с регулируемой высотой;

Туалетные стулья и сиденья-насадки на унитаз;

Ступени для ванной комнаты и ванночки для мытья головы лежащих лиц;

Инвалидные коляски;

Костыли паховые для детей и подростков;

Ходунки для детей.

Также существует проект «HOPE WELL», который системно поддерживает тех, кто в этом больше нуждается — одиноких людей старшего возраста и людей с инвалидностью.

С начала 2025 года значительная помощь была оказана благодаря постоянной поддержке партнера проекта — благотворительного фонда «Старенькие». Именно благодаря этому фондовые бенефициары уже получили:

365 бесплатных продуктов для пенсионеров в Харькове;

104 набора бытовой химии;

30 единиц средств личной гигиены;

38 пасхальных куличей.

Эти мероприятия позволяют не только обеспечить базовые потребности подопечных, но и повысить их самочувствие и психологический комфорт, даря чувство заботы, внимания и поддержки в сложные жизненные моменты.

